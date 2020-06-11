Электробезопасность

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Вопрос № 81

Какой цвет и запах имеет электрический ток?

А: Синий и «землистый запах»

Б: Желтый и запах горелого

В: Не имеет ни цвета, ни запаха

Вопрос № 82

Что из перечисленного является диэлектриком?

А. Грунт

Б. Резина

В. Человек

Вопрос № 83

Что означает этот знак ?

А. Сюда била молния

Б. Ничего не означает

В. Предупреждает об опасности поражения электрическим током

Вопрос № 84

Выберите специальный знак, предупреждающий об опасности поражения электрическим током:

Вопрос № 85

Если ты увидел оборванный провод, лежащий на земле, то ты:

А. Подойдешь и поднимешь его

Б. Прыгну на провод, потому что руками трогать его опасно

В. Обойдешь стороной в радиусе 10 метров, по возможности позвонишь по телефону диспетчера электрических сетей населенного пункта или по номеру 112 и расскажешь об обрыве провода

Вопрос № 86

Представим ситуацию, что оборванный провод оказался рядом с человеком. Каким образом человеку нужно удалиться от провода?

А. Гусиным шагом, не поднимая ноги от земли

Б. Прыгнут как можно дальше

В. Быстро убежать

Вопрос № 87

Если воздушный змей запутался в проводах линии электропередачи (ЛЭП), то ты:

А. Залезешь на опору линии электропередачи, чтоб достать игрушку

Б. Попросишь взрослых, чтоб достали игрушку

В. Немедленно отпустишь веревочку, на которой закреплен воздушный змей, чтоб не получить удар электрическим током

Г. Нельзя играть вблизи проводов ЛЭП

Вопрос № 88

Если ты увидел открытую трансформаторную подстанцию (будку), то ты:

А. Позовешь друзей поиграть внутри

Б. Заглянешь туда и будешь рассматривать оборудование

В. Ни в коем случае не будешь заглядывать в будку и касаться там оборудования. Позвонишь по телефону, указанному на трансформаторной будке, и сообщишь об открытой двери

Вопрос № 89

Ребята пытаются набросить веревку или проволоку на провод линии электропередачи. Что ты сделаешь?

А. Объяснишь, что накидывать предметы на провода смертельно опасно

Б. Поможешь ребятам накинуть веревку на провод

В. Пройдешь мимо

Вопрос № 90

Вы собрались с друзьями порыбачить. Можно ли ловить рыбу вблизи проводов ЛЭП?

А. Да, если это хорошее место для рыбалки

Б. Нет, рыбалка вблизи ЛЭП строго запрещена, потому что можно получить электротравму через рыболовные снасти в момент их контакта с проводами

В. Да, если никто не видит

Вопрос № 91 после просмотра видеосюжета

https://yadi.sk/i/_Nu_r6DXHFB33Q

На улице, где ты играешь, ребята решили залезть на опору линии электропередачи, чтоб сделать фотографию с помощью селфи-палки. Твои действия:

А. Предупредишь ребят, что залезать на энергообъекты опасно и позовёшь знакомых взрослых

Б. Полезешь как они, ведь тебе тоже хочется такое фото

В. Будешь наблюдать за ребятами

Вопрос № 92

Вы с классом решили пойти в поход. Придя на место, нужно решить, где разбить лагерь. Что нужно помнить?

А. Какой сегодня день недели

Б. Что у тебя в рюкзаке

В. Нельзя разжигать костры, устанавливать палатки под проводами ЛЭП

Вопрос № 93

У тебя дома сломалась розетка. Что ты сделаешь?

А. Попытаешься ее вскрыть и починить самостоятельно

Б. Сообщишь взрослым о том, что она не работает

В. Буду пользоваться ей дальше пока никто не видит

Вопрос № 94

Электроприборами нельзя пользоваться:

А. На кухне

Б. В ванной комнате

В. В гостиной

Вопрос № 95

За вилку электроприбора нельзя браться:

А. Мокрыми руками

Б. Холодными руками

В. Грязными руками

Вопрос № 96

Можно ли находясь в ванной пользоваться гаджетом, включенным на зарядку:

А. Да, я так делал много раз

Б. Нет, это опасно. Гаджет, включенный на зарядку, является электрическим прибором

В. Телефоном можно, а планшетом нет

Вопрос № 97

Если в помещении или в квартире кого-то ударило электрическим током, и он оказался лежащим на полу, то ты:

А. Не буду приближаться к пострадавшему, прикасаться к электроприборам, розеткам/выключателям в квартире/помещении, позвоню по номеру 112 и сообщу взрослым.

Б. Я сразу побегу к пострадавшему и начну его звать

В. Я убегу из дома и ничего никому не скажу

Вопрос № 98

Если в квартире произошло возгорание розетки от короткого замыкания, то ты:

А. Залью розетку водой

Б. Уйду из дома, позвоню по номеру 112 и сообщу взрослым

В. Останусь дома и никому ничего не скажу

Вопрос № 99

Если ты увидел на улице пострадавшего от удара электрическим током, что нужно помнить?

А. Нельзя приближаться к пострадавшему и касаться его, так как он может находиться под напряжением

Б. Что такое электрический ток

В. Телефон спасения 112

Вопрос № 100

Снять на видео как правильно воткнуть и вынуть вилку из розетки на примере сетевого фильтра, не включенного в сеть. Ссылку прислать в ответе со

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