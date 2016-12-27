Новости Автор: Дежурный Следопыт - 27.12.2016
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журнал из Нового года

Вышел из печати январский номер журнала Уральский следопыт.

Читатели познакомятся с составом обновленного Наблюдательного Совета,

узнают, что на базе журнала создан молодёжный клуб Русского географического общества Уральский следопыт 

обложка

обложка

как прошел декабрьский фестиваль, организованный Уральским следопытом ДеньГероев, в котором приняло участие почти 500 участников - студентов, школьников и трудящейся молодёжи.

Еще много новых интересных материалов по краеведению и традиционный блок фантастики "Аэлита"!

В Уральском следопыте Новый год наступил! Читайте январский номер 2017 года:

Содержание

Встречный ветер

Наши проекты
от редакцииУральский следопыт и Русское географическое общество
Зырянова ВалерияДень героев
Конюшков СергейКвест «Сталкер-66»: итоги подведены, победители названы
Быть молодым - здорово!
Конюшков СергейПобеды Маршал всегда на марше
Природные парки
Беспалова Татьяна«Кондинские озера»: природа, нефть, человек
Страна Топонимия
Карелин Владислав ГеоргиевичПотерявшийся ороним
Архивы
от редакцииСодержание журнала «Уральский следопыт» за 2016 год
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Захарова ЕленаУважаемые судоводители и судовладельцы Свердловской области!

Река времени

Татищев-городок

Татищев-городок

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Бойко ВладимирОровайцы первой категории
Далекое-близкое
Запорожцева Наталья СемёновнаЗакамская усадьба художников Сведомских
Наши проекты
Латышев МихаилИстория России. Река Чусовая. Деревня Заречная (Бабенки)
Давным-давно
Анищенко Владимир СтаниславовичЗолотая лихорадка на зимовье Баронском
Наумов Антон, Теличко АндрейТатищев-городок

Аэлита аэлита

Законы вселенной
Гамаюнов Ефим Владимирович, Гужвенко ДмитрийДва капитана
Ледовских ВячеславТемна вода во облацех
Повод для улыбки
Ворожцов ДмитрийШалости Уробороса


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