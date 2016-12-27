журнал из Нового года

Вышел из печати январский номер журнала Уральский следопыт.

Читатели познакомятся с составом обновленного Наблюдательного Совета,

узнают, что на базе журнала создан молодёжный клуб Русского географического общества Уральский следопыт

как прошел декабрьский фестиваль, организованный Уральским следопытом ДеньГероев, в котором приняло участие почти 500 участников - студентов, школьников и трудящейся молодёжи.

Еще много новых интересных материалов по краеведению и традиционный блок фантастики "Аэлита"!

В Уральском следопыте Новый год наступил! Читайте январский номер 2017 года:

Встречный ветер

Наши проекты

от редакции — Уральский следопыт и Русское географическое общество

Зырянова Валерия — День героев

Конюшков Сергей — Квест «Сталкер-66»: итоги подведены, победители названы

Быть молодым - здорово!

Конюшков Сергей — Победы Маршал всегда на марше

Природные парки

Беспалова Татьяна — «Кондинские озера»: природа, нефть, человек

Страна Топонимия

Карелин Владислав Георгиевич — Потерявшийся ороним

Архивы

от редакции — Содержание журнала «Уральский следопыт» за 2016 год

Безопасность

Захарова Елена — Уважаемые судоводители и судовладельцы Свердловской области!

Река времени

Юбилей

Бойко Владимир — Оровайцы первой категории

Далекое-близкое

Запорожцева Наталья Семёновна — Закамская усадьба художников Сведомских

Наши проекты

Латышев Михаил — История России. Река Чусовая. Деревня Заречная (Бабенки)

Давным-давно

Анищенко Владимир Станиславович — Золотая лихорадка на зимовье Баронском

Наумов Антон, Теличко Андрей — Татищев-городок

Аэлита

Законы вселенной

Гамаюнов Ефим Владимирович, Гужвенко Дмитрий — Два капитана

Ледовских Вячеслав — Темна вода во облацех

Повод для улыбки

Ворожцов Дмитрий — Шалости Уробороса