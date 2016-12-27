журнал из Нового года

Вышел из печати январский номер журнала Уральский следопыт.
Читатели познакомятся с составом обновленного Наблюдательного Совета,
узнают, что на базе журнала создан молодёжный клуб Русского географического общества Уральский следопыт
как прошел декабрьский фестиваль, организованный Уральским следопытом ДеньГероев, в котором приняло участие почти 500 участников - студентов, школьников и трудящейся молодёжи.
Еще много новых интересных материалов по краеведению и традиционный блок фантастики "Аэлита"!
В Уральском следопыте Новый год наступил! Читайте январский номер 2017 года:
Содержание
Встречный ветер
Наши проекты
от редакции — Уральский следопыт и Русское географическое общество
Зырянова Валерия — День героев
Конюшков Сергей — Квест «Сталкер-66»: итоги подведены, победители названы
Быть молодым - здорово!
Конюшков Сергей — Победы Маршал всегда на марше
Природные парки
Беспалова Татьяна — «Кондинские озера»: природа, нефть, человек
Страна Топонимия
Карелин Владислав Георгиевич — Потерявшийся ороним
Архивы
от редакции — Содержание журнала «Уральский следопыт» за 2016 год
Безопасность
Захарова Елена — Уважаемые судоводители и судовладельцы Свердловской области!
Река времени
Юбилей
Бойко Владимир — Оровайцы первой категории
Далекое-близкое
Запорожцева Наталья Семёновна — Закамская усадьба художников Сведомских
Наши проекты
Латышев Михаил — История России. Река Чусовая. Деревня Заречная (Бабенки)
Давным-давно
Анищенко Владимир Станиславович — Золотая лихорадка на зимовье Баронском
Наумов Антон, Теличко Андрей — Татищев-городок
Аэлита
Законы вселенной
Гамаюнов Ефим Владимирович, Гужвенко Дмитрий — Два капитана
Ледовских Вячеслав — Темна вода во облацех
Повод для улыбки
Ворожцов Дмитрий — Шалости Уробороса