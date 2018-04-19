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Новости Автор: - 19.04.2018
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Новый старый апрельский номер добавлен в электронный архив.

Юбилей
Мешавкин Станислав — "Следопыту" - двадцать пять

обложка

обложка

Штормовка на вырост
По белу свету
Борисихин Юрий — Плен Севера
О братьях меньших
Хромов К.Рябинин Борис — Будь милосерден!
Ищу и нахожу
Липатников ЮрийБлинов Владимир — Артамонов или Артамон?
Поэтические маршруты
Окуджава Булат — Гори, огонь, гори
Проза
Домнин Алексей — Бунт
Карпов Владимир — Мальчик на острове
Мир на ладони
Коротко о многом
Серьёзное с курьёзным
Два века на старте

Две жизни Лины По

Две жизни Лины По

Юноше, обдумывающему житьё
Цвет репейника
Дейч Мария — Бюджет... и педагогика
Несколько высказываний по клубным вопросам
Сопина Татьяна — Щедрое сердце Щедрова
Добро несокрушимо
Пуронен Владимир Семёнович — Спорт! Спорт? Спорт...
Мурашов Олег — Нужны деньги!
Широкова Нина — Информация к размышлению
Поэтические маршруты
Лаптев ВладимирЧечулин Алексей ИвановичКлёнов Александр — В малом сердце моём...
Наука и техника
Стариков Владимир — Дирижабль: так просто, так сложно

Гори, огонь, гори

Гори, огонь, гори

В мире прекрасного
Марьина Майя — Свет любви и радости
Николаев Олег — Две жизни Лины По
Мой друг фантастика
Крапивин Владислав — Голубятня на Жёлтой поляне
Человек и Природа
Беляев Иван — Друзья мои - травы
Перцевая Людмила — Думы о светлом
Краеведческая копилка
Свалов Владимир — Такой нетипичный Демидов


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