Новый знак на границе Европы и Азии

На природоохранной зоне Висимского природного биосферного заповедника открыт самый новый памятный знак знак.
Утвердили граничную точку:
сотрудник Исполнительной дирекции Русского географического общества Павел Старовойтов
директор Висимского государственного природного биосферного заповедника Михаил Федоров
Член Русского географического общества главный редактор журнала "Уральский следопыт" Максим Фирсов
координатор молодёжного клуба РГО "Уральский следопыт" Михаил Семенов.
В открытии памятного знака приняли участие члены Межрегионального слета Молодёжных клубов Русского географического общества Приволжского и Уральского федеральных округов.
Граничная точка расположена на водоразделе в районе Веселых гор - центра уральского старообрядчества