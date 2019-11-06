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Новости Автор: - 06.11.2019
Uralstalker 2019 11
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ноябрьский номер

Уральский следопыт отправлен читателям.

Встречайте рассказы о путешествиях по уральским техногенным пустыням и постсоветским развалинам, в поисках останков доисторических животных, обитавших на дне древнего моря на месте современных гор и по заповедным землям Северного Урала.

Читатель познакомится с историей освоения недр 30-50-ых годов прошедшего века в суровых природно-климатических условиях благодаря труду сотен тысяч заключенных ГУЛАГа и с легендарным южноуральским водоемом, давшем название древней культуре - озером Иткуль.

Краеведческие материалы и экспедиционные зарисовки сменяются рассказами раздела фантастики "Аэлита" о колонистах экзотических новых планет и фэнтазийных существах, с помощью магии решающих любые задачи.

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