ноябрьский номер

Уральский следопыт отправлен читателям.

Встречайте рассказы о путешествиях по уральским техногенным пустыням и постсоветским развалинам, в поисках останков доисторических животных, обитавших на дне древнего моря на месте современных гор и по заповедным землям Северного Урала.

Читатель познакомится с историей освоения недр 30-50-ых годов прошедшего века в суровых природно-климатических условиях благодаря труду сотен тысяч заключенных ГУЛАГа и с легендарным южноуральским водоемом, давшем название древней культуре - озером Иткуль.

Краеведческие материалы и экспедиционные зарисовки сменяются рассказами раздела фантастики "Аэлита" о колонистах экзотических новых планет и фэнтазийных существах, с помощью магии решающих любые задачи.