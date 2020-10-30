Уральский следопыт для читателей!
ноябрьский номер журнала
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Уральский следопыт для читателей!
|Встречный ветер
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С.Зимин
- Лось в заповеднике
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М.Попов
- Камень духовного развития и удачи
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Ю.Мамонтов
- Взлёт запретить
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Ю.Шлентова
- Уральские дольмены?
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Ю.Вечканов
- Горелка или костёр
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Ф.Терец
- В белом плену
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Река времени
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В.Бойко
- Очерк о герое
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Л.Кощеев
- Творец литой и крепкой
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Е.Ермолов
- Оборона Арктики
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А.Сабиров, Н.Перцев
- Обдорск и Самаровский Ям
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Аэлита
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А.Романов - Первопричина
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Ю.Бриль - Закрытие Америки
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А.Атаянц - Отпусти меня…
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