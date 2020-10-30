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Новости Автор: - 30.10.2020
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ноябрьский номер журнала

Уральский следопыт для читателей!

Встречный ветер

С.Зимин

- Лось в заповеднике

2020-11 prew С.Зимин

М.Попов

- Камень духовного развития и удачи

2020-11 prew М.Попов

Ю.Мамонтов

- Взлёт запретить

2020-11 prew Ю.Мамонтов

Ю.Шлентова

- Уральские дольмены?

2020-11 prew Ю.Шлентова

Ю.Вечканов

- Горелка или костёр

2020-11 prew Ю.Вечканов

Ф.Терец

- В белом плену

2020-11 prew Ф.Терец

Река времени

В.Бойко

- Очерк о герое

2020-11 prew В.Бойко

Л.Кощеев

- Творец литой и крепкой

2020-11 prew Л.Кощеев

Е.Ермолов

- Оборона Арктики

2020-11 prew Е.Ермолов

А.Сабиров, Н.Перцев

- Обдорск и Самаровский Ям

2020-11 prew А.Сабиров

Аэлита

А.Романов - Первопричина

 

Ю.Бриль - Закрытие Америки

 

А.Атаянц - Отпусти меня…

 

 

cover2020-11


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