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НовостиНовости Русского географического общества Автор: - 28.10.2020
Заключение о надлежащей реализации проекта УС-МКРГО_Страница_1
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Заключение о надлежащей реализации

проектов, предусматривающих осуществление деятельности по одному или нескольким приоритетным направлениям в сфере оказания общественно полезных услуг с использованием грантов Президента Российской Федерации, предоставляемых на развитие гражданского общества.

Фонд-оператор президентских грантов по развитию гражданского общества подтверждает, что социально ориентированная некоммерческая организация 

фонд президентских грантов

при финансовой поддержке


АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УРАЛЬСКИЙ СЛЕДОПЫТ", ОГРН: 1169600000888
надлежащим образом реализовала проект (проекты), предусматривающий(ие) осуществление деятельности по приоритетным направлениям, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 8 августа 2016 г. № 398 "Об утверждении приоритетных направлений деятельности в сфере оказания общественно полезных услуг", с использованием грантов Президента Российской Федерации, предоставляемых на развитие гражданского общества:

18-2-000384, Уральский следопыт - Молодёжный клуб Русского географического общества

  • деятельность по оказанию услуг в сфере дошкольного и общего образования, дополнительного образования детей 
  • деятельность по оказанию услуг в области физической культуры и массового спорта. 

Указанным приоритетным направлениям соответствуют следующие общественно полезные услуги, оказываемые организацией:

  • организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности
  • реализация дополнительных общеразвивающих программ
  • пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни
  • организация и проведение официальныхЗаключение о надлежащей реализации проекта УС-МКРГО_Страница_1 физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий

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