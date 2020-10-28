Заключение о надлежащей реализации

проектов, предусматривающих осуществление деятельности по одному или нескольким приоритетным направлениям в сфере оказания общественно полезных услуг с использованием грантов Президента Российской Федерации, предоставляемых на развитие гражданского общества.

Фонд-оператор президентских грантов по развитию гражданского общества подтверждает, что социально ориентированная некоммерческая организация

деятельность по оказанию услуг в сфере дошкольного и общего образования, дополнительного образования детей

деятельность по оказанию услуг в области физической культуры и массового спорта.

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УРАЛЬСКИЙ СЛЕДОПЫТ", ОГРН: 1169600000888надлежащим образом реализовала проект (проекты), предусматривающий(ие) осуществление деятельности по приоритетным направлениям, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 8 августа 2016 г. № 398 "Об утверждении приоритетных направлений деятельности в сфере оказания общественно полезных услуг", с использованием, предоставляемых на развитие гражданского общества:

Указанным приоритетным направлениям соответствуют следующие общественно полезные услуги, оказываемые организацией:

организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности

реализация дополнительных общеразвивающих программ

пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни

организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий