Оцифрован апрельский номер журнала “Уральский следопыт” за 1985 год

Поэтические маршруты
Тулин Василий, Кердан Александр Борисович, Архипов Фёдор, Николаев Василий, Суворов Виктор — Опять в душе отозвались...
Даём адреса романтикам
Васильев Виталий — Своё слово
Прокопенко Владимир — "Слушай, доча..."
1945-1985
Одинцов Михаил — Преодоление
Требуются специалисты...
Чтоб стать стюардессой...
Следопытский телеграф
Звёздный мемориал
Встречи с прекрасным
Бугров Виталий — Перечитать "Аэлиту"
Мой друг фантастика
Худяков Вадим — Стимул
Жариков Владимир — Посадить сад
Надеждин Дмитрий — Логово Сатаны
Футбол и инопланетяне
Проза
Лившиц Давид — Попурри на вольную тему
Краеведческая копилка
Мосин Алексей — Два желания Павла Демидова
Пашин Виталий, Прусс Анатолий — Григорий Титов из Вешенской...
Дьячков Тигрий, Чикин Владимир — Иван Ефимов из рода Демидовых
Бруцкая Людмила — Новоселебные книги Кунгура
Липатников Юрий — Память о семейном очаге
Даём адреса поиска
Алебастров Игорь — Последние дни Верещагина
О братьях меньших
Шумов Валентин — Четвероногие герои
Клуб собирателей
Галай Юрий — Профессор Кулибин
Юбилей
Родословная "Уральского следопыта"
Уральские закрома
Богоявленский Леонид — Богатыри
Мир на ладони
Коротко о многом
Смешинки
Асташевич Виктор — Подъем!