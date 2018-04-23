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Новости Автор: - 23.04.2018
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Оцифрован апрельский номер журнала “Уральский следопыт” за 1985 год

Поэтические маршруты

обложка

обложка

Тулин ВасилийКердан Александр БорисовичАрхипов ФёдорНиколаев ВасилийСуворов Виктор — Опять в душе отозвались...
Даём адреса романтикам
Васильев Виталий — Своё слово
Прокопенко Владимир — "Слушай, доча..."
1945-1985
Одинцов Михаил — Преодоление
Требуются специалисты...
Чтоб стать стюардессой...
Следопытский телеграф
Звёздный мемориал
Встречи с прекрасным
Бугров Виталий — Перечитать "Аэлиту"
Мой друг фантастика
Худяков Вадим — Стимул

Стимул

Стимул

Жариков Владимир — Посадить сад
Надеждин Дмитрий — Логово Сатаны
Футбол и инопланетяне
Проза
Лившиц Давид — Попурри на вольную тему
Краеведческая копилка
Мосин Алексей — Два желания Павла Демидова
Пашин ВиталийПрусс Анатолий — Григорий Титов из Вешенской...
Дьячков ТигрийЧикин Владимир — Иван Ефимов из рода Демидовых
Бруцкая Людмила — Новоселебные книги Кунгура
Липатников Юрий — Память о семейном очаге

Своё слово

Своё слово

Даём адреса поиска
Алебастров Игорь — Последние дни Верещагина
О братьях меньших
Шумов Валентин — Четвероногие герои
Клуб собирателей
Галай Юрий — Профессор Кулибин
Юбилей
Родословная "Уральского следопыта"

Последние дни Верещагина

Последние дни Верещагина

Уральские закрома
Богоявленский Леонид — Богатыри
Мир на ладони
Коротко о многом
Смешинки
Асташевич Виктор — Подъем!


Оцифрован апрельский номер журнала “Уральский следопыт” за 1985 год 0 out of 5 based on 0 ratings. 0 user reviews.
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