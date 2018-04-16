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Новости Автор: - 16.04.2018
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Оцифрован апрельский номер журнала за 1982 год

Даём адреса романтикам

обложка

обложка

Васильков Сергей — Записывай, романтик, адреса!
Борисихин ЮрийЛысяков А. — Первая моя...
Поэтические маршруты
Станцев Венедикт Тимофеевич — Баллада о месяце апреле
Ищу и нахожу
Енакаев Р. — Недопетая песня
Делать жизнь с кого ?
Нестеренко Виталий — Строка Ленинианы
Следопытский телеграф
Что за дверью школьного музея?
Требуются специалисты...
от редакции — Вы спрашивали...
По белу свету
Каптиков Роальд — В гостях у северного верблюда
Проза
Крапивин Сергей — Пять дней шесть лет спустя

"Будьте всегда любознательными..."

"Будьте всегда любознательными..."

Краеведческая копилка
Курочкин Юрий — Клады бабушкиных сундуков
Липатников Юрий — Раскрылась книга горная
Омельчук Анатолий — Куриозное путешествие Делиля
Коверда П. — "Прочь с завода!.."
Мой друг фантастика
Кошурникова Римма — Курочка ряба
Брандис Евгений — Разведчик трассы - Иван Ефремов
Ефремов Иван — "Будьте всегда любознательными..."

В гостях у северного верблюда

В гостях у северного верблюда

Малютин О. — Впервые в стране
Давным-давно
Слукин Всеволод — Скрыто злато восвояси...
Человек и Природа
Богоявленский Леонид — Лес для города
Мир на ладони
И серьёзное и курьёзное


Оцифрован апрельский номер журнала за 1982 год 0 out of 5 based on 0 ratings. 0 user reviews.
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