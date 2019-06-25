Отказать в предоставлении субсидии

Заседание комиссии по проведению конкурса на предоставление в 2019 году субсидий из областного бюджета на реализацию проектов и мероприятий в сфере туризма, утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от 22.11.2017 № 870-ПП в соответствии с Порядком предоставления субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, состоялось 20 июня 2019 года.
По результатам оценки заявлений на участие в конкурсе конкурсной комиссией, приняты решения:
" ... 2) отказать в предоставлении в 2019 году субсидии из областного бюджета
|№
|Наименование организации/
количество баллов/
дата и номер регистрации
|Наименование проекта
|Сумма баллов
|7.
|Автономная некоммерческая организация
«Уральский следопыт»
|Проект «Осень Уральского следопыта» -
образовательный туристический квест.
|88 баллов
Источник:
Министерство инвестиций и развития Свердловской области >
Государственная поддержка в сфере туризма
http://mir.midural.ru/sites/default/files/files/ob_itogah_konkursa_na_predostavlenie_v_2019_godu_subsidiy_iz_oblastnogo_byudzheta_nekommercheskim_organizaciyam_2.pdf