Отказать в предоставлении субсидии

Заседание комиссии по проведению конкурса на предоставление в 2019 году субсидий из областного бюджета на реализацию проектов и мероприятий в сфере туризма, утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от 22.11.2017 № 870-ПП в соответствии с Порядком предоставления субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, состоялось 20 июня 2019 года.

По результатам оценки заявлений на участие в конкурсе конкурсной комиссией, приняты решения:

" ... 2) отказать в предоставлении в 2019 году субсидии из областного бюджета

№ Наименование организации/

количество баллов/

дата и номер регистрации Наименование проекта Сумма баллов 7. Автономная некоммерческая организация

«Уральский следопыт» Проект «Осень Уральского следопыта» -

образовательный туристический квест. 88 баллов

Источник:

Министерство инвестиций и развития Свердловской области >

Государственная поддержка в сфере туризма

http://mir.midural.ru/sites/default/files/files/ob_itogah_konkursa_na_predostavlenie_v_2019_godu_subsidiy_iz_oblastnogo_byudzheta_nekommercheskim_organizaciyam_2.pdf