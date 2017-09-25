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НовостиМобильные новости Автор: - 25.09.2017
ous-2017 построение перед стартом
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Итоги праздника туризма

Подведены технические итоги географического квеста на туристическом фестивале "Осень Уральского следопыта-2017"

Зарегистрировано на старте 158 команд

Результаты прохождения этапов и штрафные очки представлены на странице каждой команды.

Результаты в группах:


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