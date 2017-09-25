Итоги праздника туризма

Подведены технические итоги географического квеста на туристическом фестивале "Осень Уральского следопыта-2017"
Зарегистрировано на старте 158 команд
Результаты прохождения этапов и штрафные очки представлены на странице каждой команды.
Результаты в группах:
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Разновозрастные команды молодёжи Свердловской области
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Студенты высших учебных заведений.
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Учащиеся учреждений среднего профессионального образования.
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Учащиеся 9-11 классов общеобразовательных школ.
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Учащиеся 5-8 классов общеобразовательных школ.
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Учащиеся 1-4 классов общеобразовательных школ. ( квест Уралсталкер-детвора 2017 new)