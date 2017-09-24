|№ этапа
|Описание этапа
|штраф на этапе
|1
|Астрономическая помощь
|5
|2
|Определение пород уральских деревьев
|1
|3
|Определение птиц
|5
|4
|Насекомые на Урале
|0
|5
|запахи леса
|2
|6
|определение высоты дерева
|0
|7
|дружба два
|0
|8
|Культпросвет от историков
|0
|9
|монумент революции
|5
|10
|наш друг - Сэмюэл Морзе
|5
|11
|форсирование Исети на катамаране
|0
|12
|спаси товарища
|3
|13
|растения нам помогут
|5
|14
|плащ-палатка - это круто
|1
|15
|я- металлист
|2
|16
|клещ не пройдет
|0
|17
|фотокартина
|1
|18
|следы братьев меньших
|1
|19
|ориентирование на местности
|3
|20
|навесная переправа
|0
|21
|топонимика времен перемен
|5
|22
|сэлфи команды по азимуту
|0
|23
|костер
|1
|24
|4-я Уральская индустриальная биеннале современного искусства
|5
|штраф
|0
|бонусы
|эмблема
|0
|вопросы от Уральского следопыта
|0
|минералы Урала
|0
|песня путешествий
|0
|Оленьи ручьи
|0
|* 1 этап = 5
|ИТОГ
|70
|Место в группе
|5