Рейтинг@Mail.ru
квест UralStalkerОсень Уральского следопыта - 2017 Автор: - 24.09.2017
ous-2016-20 построение перед стартом
Комментариев нет

Лесники

№ этапа Описание этапа штраф на этапе
1 Астрономическая помощь 5
2 Определение пород уральских деревьев  0
3 Определение птиц 0
4 Насекомые на Урале 0
5 запахи леса 5
6 определение высоты дерева 1
7 дружба два 0
8 Культпросвет от историков 5
9 монумент революции 5
10 наш друг - Сэмюэл Морзе 5
11 форсирование Исети на катамаране 5
12 спаси товарища 5
13 растения нам помогут 0
14 плащ-палатка - это круто 1
15 я- металлист 5
16 клещ не пройдет 0
17 фотокартина 1
18 следы братьев меньших 5
19 ориентирование на местности 5
20 навесная переправа 5
21 топонимика времен перемен 0
22 сэлфи команды по азимуту 5
23 костер 0
24 4-я Уральская индустриальная биеннале современного искусства 5
штраф 0
бонусы
эмблема 0
вопросы от Уральского следопыта 0
минералы Урала 0
песня путешествий 0
Оленьи ручьи 0
* 1 этап = 5
ИТОГ 52
Место в группе 2

 


Лесники 0 out of 5 based on 0 ratings. 0 user reviews.
Комментарии:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования