г. Екатеринбург
МАОУ СОШ № 97 им. А.В. Гуменюка
Командир
|Фамилия, имя
|Адамян Нарине
|Место работы/ учебы
|МАОУ СОШ№97 им. А.В. Гуменюка
|Класс/ курс/ Должность
|9 а
участник команды
|Фамилия, имя
|Яцин Иван
|Место работы/ учебы
|МАОУ СОШ№97 им. А.В. Гуменюка
|Класс/ курс/ Должность
|9 а
участник команды
|Фамилия, имя
|Горбунова Анастасия
|Место работы/ учебы
|МАОУ СОШ№97 им. А.В. Гуменюка
|Класс/ курс/ Должность
|9 а
участник команды
|Фамилия, имя
|Кимкина Ксения
|Место работы/ учебы
|МАОУ СОШ№97 им. А.В. Гуменюка
|Класс/ курс/ Должность
|9 а
участник команды
|Фамилия, имя
|Устинова Екатерина
|Место работы/ учебы
|МАОУ СОШ№97 им. А.В. Гуменюка
|Класс/ курс/ Должность
|9 а
Куратор команды
|Фамилия, имя, отчество
|Сентябова Татьяна Александровна
|Место работы/ Должность
|МАОУ СОШ№97 им. А.В. Гуменюка, учитель