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Мероприятияквест UralStalker Автор: - 11.09.2018
ous-2017 построение перед стартом
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Исток

г. Екатеринбург

МАОУ СОШ № 97  им. А.В. Гуменюка

Командир

Фамилия, имя Адамян Нарине
Место работы/ учебы МАОУ СОШ№97  им. А.В. Гуменюка
Класс/ курс/ Должность 9 а

участник команды

Фамилия, имя Яцин Иван
Место работы/ учебы МАОУ СОШ№97  им. А.В. Гуменюка
Класс/ курс/ Должность 9 а

 участник команды

Фамилия, имя Горбунова Анастасия
Место работы/ учебы МАОУ СОШ№97  им. А.В. Гуменюка
Класс/ курс/ Должность 9 а

участник команды

Фамилия, имя Кимкина Ксения
Место работы/ учебы МАОУ СОШ№97  им. А.В. Гуменюка
Класс/ курс/ Должность 9 а

участник команды

Фамилия, имя Устинова  Екатерина
Место работы/ учебы МАОУ СОШ№97  им. А.В. Гуменюка
Класс/ курс/ Должность 9 а

Куратор  команды

Фамилия, имя, отчество Сентябова Татьяна Александровна
Место работы/ Должность МАОУ СОШ№97  им. А.В. Гуменюка, учитель

 

Квест Uralstalker

Этапы Uralstalker

Заявка на участие в квестеUralstalker

Зарегистрировавшиеся команды

 


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