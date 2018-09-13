Деффчонки-71

Екатеринбург
МАОУ СОШ №71
Командир
|Фамилия, имя
|Кудайберген Анжела
|Место работы/ учебы
|МАОУ СОШ №71
|Класс/ курс/ Должность
|11
участник команды
|Фамилия, имя
|Платунова Ксения
|Место работы/ учебы
|МАОУ СОШ №71
|Класс/ курс/ Должность
|11
участник команды
|Фамилия, имя
|Мелентьева Олеся
|Место работы/ учебы
|МАОУ СОШ №71
|Класс/ курс/ Должность
|11
участник команды
|Фамилия, имя
|Павлова Кристина
|Место работы/ учебы
|МАОУ СОШ №71
|Класс/ курс/ Должность
|11
участник команды
|Фамилия, имя
|Третьякова Диана
|Место работы/ учебы
|МАОУ СОШ №71
|Класс/ курс/ Должность
|11
Куратор команды
|Фамилия, имя, отчество
|Бурухина Елена Александровна
|Место работы/ Должность
|Учитель истории МАОУ СОШ №71