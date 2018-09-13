Юные Дягилевцы

Екатеринбург
МАОУ Гимназия №8 «Лицей им. С.П.Дягилева»
Командир
|Фамилия, имя
|Беляева Станислава
|Место работы/ учебы
|МАОУ Гимназия №8 «Лицей им. С.П.Дягилева»
|Класс/ курс/ Должность
|5 класс
участник команды
|Фамилия, имя
|Иванова Дарья
|Место работы/ учебы
|МАОУ Гимназия №8 «Лицей им. С.П.Дягилева»
|Класс/ курс/ Должность
|5 класс
участник команды
|Фамилия, имя
|Кремлёв Владимир
|Место работы/ учебы
|МАОУ Гимназия №8 «Лицей им. С.П.Дягилева»
|Класс/ курс/ Должность
|5 класс
участник команды
|Фамилия, имя
|Неустроева Арина
|Место работы/ учебы
|МАОУ Гимназия №8 «Лицей им. С.П.Дягилева»
|Класс/ курс/ Должность
|5класс
участник команды
|Фамилия, имя
|Черепанов Платон
|Место работы/ учебы
|МАОУ Гимназия №8 «Лицей им. С.П.Дягилева»
|Класс/ курс/ Должность
|5 класс
Куратор команды
|Фамилия, имя, отчество
|Кропачева Ирина Викторовна
|Место работы/ Должность
|МАОУ Гимназия №8 «Лицей им. С.П.Дягилева»