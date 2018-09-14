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Мероприятияквест UralStalker Автор: - 14.09.2018
ous-2017 построение перед стартом
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Следопыты

Екатеринбург

Екатеринбургский энергетический техникум

 

Командир

Фамилия, имя Гостевских  Надежда
Место работы/ учебы Екатеринбургский энергетический техникум
Класс/ курс/ Должность 2 курс

участник команды

Фамилия, имя Шарлова Виктория
Место работы/ учебы Екатеринбургский энергетический техникум
Класс/ курс/ Должность 2 курс

 участник команды

Фамилия, имя Суворова Снежана
Место работы/ учебы Екатеринбургский энергетический техникум
Класс/ курс/ Должность 2 курс

участник команды

Фамилия, имя Габрина Мария
Место работы/ учебы Екатеринбургский энергетический техникум
Класс/ курс/ Должность 1 курс

участник команды

Фамилия, имя Ряпосова Елизавета
Место работы/ учебы Екатеринбургский энергетический техникум
Класс/ курс/ Должность 1 курс

Куратор  команды

Фамилия, имя, отчество Богатых Оксана Николаевна
Место работы/ Должность Преподаватель Екатеринбургского энергетического техникума

Квест Uralstalker

Этапы Uralstalker

Заявка на участие в квестеUralstalker

Зарегистрировавшиеся команды

 


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