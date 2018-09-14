Екатеринбург
Екатеринбургский энергетический техникум
Командир
|Фамилия, имя
|Гостевских Надежда
|Место работы/ учебы
|Екатеринбургский энергетический техникум
|Класс/ курс/ Должность
|2 курс
участник команды
|Фамилия, имя
|Шарлова Виктория
|Место работы/ учебы
|Екатеринбургский энергетический техникум
|Класс/ курс/ Должность
|2 курс
участник команды
|Фамилия, имя
|Суворова Снежана
|Место работы/ учебы
|Екатеринбургский энергетический техникум
|Класс/ курс/ Должность
|2 курс
участник команды
|Фамилия, имя
|Габрина Мария
|Место работы/ учебы
|Екатеринбургский энергетический техникум
|Класс/ курс/ Должность
|1 курс
участник команды
|Фамилия, имя
|Ряпосова Елизавета
|Место работы/ учебы
|Екатеринбургский энергетический техникум
|Класс/ курс/ Должность
|1 курс
Куратор команды
|Фамилия, имя, отчество
|Богатых Оксана Николаевна
|Место работы/ Должность
|Преподаватель Екатеринбургского энергетического техникума