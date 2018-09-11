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МероприятияОсень Уральского следопыта Автор: - 11.09.2018
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Зарегистрированные команды

каждый участник, прошедший квест uralstalker  сможет до конца года получать свежие номера журнала "Уральский следопыт". Для этого необходимо заполнить приведенную ниже форму. После выхода очередного номера на указанную электронную почту автоматически будет приходить уведомление.

молодежный фестиваль, посвященный всемирному Дню туризма

Возрастные группы

  1. Учащиеся 5-8 классов общеобразовательных школ.
  2. Учащиеся 9-11 классов общеобразовательных школ.
  3. Студенты колледжей и техникумов
  4. Студенты высших учебных заведений.
  5. Работающая молодёжь
  6. Разновозрастные команды Свердловской области

 01 Альянс Екатеринбург МАОУ СОШ №71  2
02  Исток  Екатеринбург МАОУ СОШ № 97  им. А.В. Гуменюка 1
03 Дягилевцы  Екатеринбург МАОУ Гимназия №8 «Лицей им. С.П.Дягилева» 1
04 Легенды Истока  Екатеринбург  МАОУ СОШ № 97  им. А.В. Гуменюка 2
05 Кольцовские следопыты  Екатеринбург,
мкр. Кольцово		  МАОУ СОШ № 92  1
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94 Эволюционная деградация Екатеринбург МАОУ СОШ №53 4  не сдан
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Возрастные группы

  1. Учащиеся 5-8 классов общеобразовательных школ.
  2. Учащиеся 9-11 классов общеобразовательных школ.
  3. Студенты колледжей и техникумов
  4. Студенты высших учебных заведений.
  5. Работающая молодёжь
  6. Разновозрастные команды Свердловской области

 каждый участник, прошедший квест uralstalker может до конца года получать свежие номера журнала "Уральский следопыт". Для этого необходимо заполнить приведенную ниже форму. После выхода очередного номера на указанную электронную почту автоматически будет приходить уведомление. До окончания календарного месяца Вы должны самостоятельно забрать из редакции журнал. Другому лицу или после окончания указанного времени номер не выдается.

Квест Uralstalker

Этапы Uralstalker

Заявка на участие в квестеUralstalker

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