Зарегистрированные команды

каждый участник, прошедший квест uralstalker сможет до конца года получать свежие номера журнала "Уральский следопыт". Для этого необходимо заполнить приведенную ниже форму. После выхода очередного номера на указанную электронную почту автоматически будет приходить уведомление.
молодежный фестиваль, посвященный всемирному Дню туризма
Возрастные группы
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Учащиеся 5-8 классов общеобразовательных школ.
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Учащиеся 9-11 классов общеобразовательных школ.
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Студенты колледжей и техникумов
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Студенты высших учебных заведений.
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Работающая молодёжь
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Разновозрастные команды Свердловской области
|01
|Альянс
|Екатеринбург
|МАОУ СОШ №71
|2
|02
|Исток
|Екатеринбург
|МАОУ СОШ № 97 им. А.В. Гуменюка
|1
|03
|Дягилевцы
|Екатеринбург
|МАОУ Гимназия №8 «Лицей им. С.П.Дягилева»
|1
|04
|Легенды Истока
|Екатеринбург
|МАОУ СОШ № 97 им. А.В. Гуменюка
|2
|05
|Кольцовские следопыты
| Екатеринбург,
мкр. Кольцово
|МАОУ СОШ № 92
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|06
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|Эволюционная деградация
|Екатеринбург
|МАОУ СОШ №53
|4
|не сдан
|95
|96
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|157
|158
|№
|команды
|населенный пункт
|образовательное учреждение
|возрастная
группа
Возрастные группы
-
Учащиеся 5-8 классов общеобразовательных школ.
-
Учащиеся 9-11 классов общеобразовательных школ.
-
Студенты колледжей и техникумов
-
Студенты высших учебных заведений.
-
Работающая молодёжь
-
Разновозрастные команды Свердловской области