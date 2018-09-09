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квест UralStalkerОсень Уральского следопыта - 2017 Автор: - 09.09.2018
соглашение УС - Оленьи ручьи Молодежный клуб
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Заявка для участия

Команда составляет пять человек + руководитель, который представляет перед организаторами квеста uralstalker команду, несет за нее ответственность.

Заполни форму и прими участие в квесте!

Скачай 
ЗАЯВКА-Осень Уральского следопыта 2018 

 отправь заполненную заявку на адрес

quest-stalker-66@mail.ru  

все поля обязательны для заполнения, т.к. почти все этапы располагаются в помещениях с пропускным режимом

Название команды                       __________________________________________________
Город (для Екатеринбурга указать район) __________________________________________
 

Командир

участник
команды

участник
команды

участник
команды

участник
команды

Куратор
команды
Фамилия
Имя
Место работы/учебы
Класс/курс/ Должность
E-mail
Телефон сотовый

Если название команды не указано, используется порядковый номер 

- Проверь правильность указанных сведений (профиль в правом верхнем углу), Обязательно должны быть указаны место учебы / место работы, год рождения, класс / курс (для учащихся) для корректного распределения по возрастным категориям

- Добавь фотографию.

При регистрации на СТАРТе ты получишь билет участника Молодёжного клуба РГО "Уральский следопыт", действительный в 2018 году

Помоги зарегистрироваться своим друзьям и руководителю команды

Пакет участника будет ждать тебя на старте, его сможет получить руководитель команды

Мы поможем тебе с регистрацией, если возникнут трудности. Напиши администратору  quest-stalker-66@mail.ru 

Зарегистрироваться можно будет даже перед стартом! Но уже без именного жетона участника квеста СТАЛКЕР-66 и в порядке живой очереди. Так же, может не хватить пакета участника.

Квест Uralstalker

Этапы Uralstalker

Заявка на участие в квестеUralstalker

Зарегистрировавшиеся команды

 


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