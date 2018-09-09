Заявка для участия

Команда составляет пять человек + руководитель, который представляет перед организаторами квеста uralstalker команду, несет за нее ответственность.

Заполни форму и прими участие в квесте!

отправь заполненную заявку на адрес

quest-stalker-66@mail.ru

все поля обязательны для заполнения, т.к. почти все этапы располагаются в помещениях с пропускным режимом

Название команды __________________________________________________

Город (для Екатеринбурга указать район) __________________________________________

Командир участник

команды участник

команды участник

команды участник

команды Куратор

команды Фамилия Имя Место работы/учебы Класс/курс/ Должность E-mail Телефон сотовый

Если название команды не указано, используется порядковый номер

- Проверь правильность указанных сведений (профиль в правом верхнем углу), Обязательно должны быть указаны место учебы / место работы, год рождения, класс / курс (для учащихся) для корректного распределения по возрастным категориям

- Добавь фотографию.

При регистрации на СТАРТе ты получишь билет участника Молодёжного клуба РГО "Уральский следопыт", действительный в 2018 году

Помоги зарегистрироваться своим друзьям и руководителю команды

Пакет участника будет ждать тебя на старте, его сможет получить руководитель команды

Мы поможем тебе с регистрацией, если возникнут трудности. Напиши администратору quest-stalker-66@mail.ru

Зарегистрироваться можно будет даже перед стартом! Но уже без именного жетона участника квеста СТАЛКЕР-66 и в порядке живой очереди. Так же, может не хватить пакета участника.

Этапы Uralstalker