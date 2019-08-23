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Мероприятияквест UralStalker Автор: - 23.08.2019
ОУС18 кубки
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Зарегистрированные команды

каждый участник, прошедший любой квест uralstalker  в 2019 году, сможет до конца года получать свежие номера журнала "Уральский следопыт". Для этого необходимо заполнить приведенную ниже форму. После выхода очередного номера на указанную электронную почту автоматически будет приходить уведомление.

молодежный фестиваль, посвященный всемирному Дню туризма

Возрастные группы

  1. Учащиеся 5-8 классов общеобразовательных школ
  2. Учащиеся 9-11 классов общеобразовательных школ
  3. Студенты колледжей и техникумов
  4. Студенты высших учебных заведений
  5. Представители военно-патриотических клубов
  6. Разновозрастные команды Свердловской области

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 26  Феникс- 76  Екатеринбург  МАОУ СОШ № 76 2 66
 27  Победитель  Екатеринбург  МБОУ СОШ № 98 2 81
28  Ежики  Екатеринбург  МБОУ СОШ № 127 1
29  Прометей-97  Екатеринбург  МАОУ СОШ  № 97 им. А,В. Гуменюка 1 51
30  Лицеисты  Екатеринбург  МАОУ лицей №100 1  59
31  Сталкер  Екатеринбург  МАОУ лицей №100 1 92
32  Молодцы  Екатеринбург  МАОУ лицей №100 1  40
33  Зенит  Екатеринбург  МАОУ СОШ № 114 1  37
34  Эврика  Кировград МАУ ДО "ЦДТ"  6
35  Навигаторы  Екатеринбург  МАОУ СОШ № 138 2 82
36  Лига чемпионов  Екатеринбург  Екатеринбургский институт физической культуры УралГУФК 4  77
37  Быстрее Выше Сильнее  Екатеринбург Екатеринбургский колледж физической культуры 3  72
38  Мир успеха Екатеринбург МАОУ СОШ № 43 1  68
 39  Best Екатеринбург  МАОУ СОШ № 43 1 86
 40  Marvel   Екатеринбург  МАОУ СОШ № 43 1
 41  Дети Невьянска Невьянск  МАОУ СОШ №2 2 101
42  Пилигрим Екатеринбург  МАОУ-Гимназия № 45 2  99
43  Барабашки Екатеринбург  МАОУ-Гимназия № 45 1  43
44  Патриотический клуб +4  Екатеринбург  ГАПОУ СО ТИПУ «Кулинар» 3 73
45  Железные нервы  Екатеринбург  ГАПОУ СО ТИПУ «Кулинар» 3  90
46  ПМК-1  Первоуральск  ГАПОУ СО «Первоуральский металлургический колледж» 3  84
 47  МК РГО запад - 1  ПФО  Сборная руководителей молодёжных клубов РГО
Приволжского федерального округа		 6  71
48  Уральские богатыри  Екатеринбург  Екатеринбургское суворовское военное_училище 1 107
49  Орлята  Екатеринбург Екатеринбургское суворовское военное_училище  101
50  Вороны  Екатеринбург Екатеринбургское суворовское военное_училище 2  71
51  Спасатели  Екатеринбург Екатеринбургское суворовское военное_училище 2 108
52  Орлы  Екатеринбург Екатеринбургское суворовское военное_училище  2 1 место
53  Стиральный мотоцикл  Екатеринбург Екатеринбургское суворовское военное_училище 2  111
54  Факел  Екатеринбург Екатеринбургское суворовское военное_училище  2 2 место
55  Старт  Екатеринбург МАОУ СОШ № 114 2 67
 56  Лингвисты 2  Екатеринбург Лицей №3  76
57  Лингвисты 1 Екатеринбург Лицей № 3 1  64
58  Лингвисты 3  Екатеринбург  Лицей № 3  78
59  ПМК-2  Первоуральск  ГАПОУ СО «Первоуральский металлургический колледж» 93
60  Школа125-1  Екатеринбург  МАОУ СОШ №  125  1
61  Эдельвейс  Екатеринбург  МАОУ СОШ 143 2  53
62  Альтернатива  Екатеринбург  МАОУ СОШ №97 им. А.В.  Гуменюка  2 90
63  Эверест  Екатеринбург  МАОУ СОШ № 122
64  Гладиаторы  Екатеринбург  МАОУ СОШ №97 им. А.В.  Гуменюка  1  68
65  Unicorn  Екатеринбург  МАОУ СОШ №97 им. А.В.  Гуменюка  1 62
66  Солнышки  Екатеринбург  МАОУ СОШ №43 с УИОП  21
67  Малахит  Екатеринбург  МАОУ СОШ №178 2 79
68  Панфиловцы ХХI века   Екатеринбург  МАОУ СОШ № 138 88
69  Школа115 Екатеринбург  МБОУ СОШ №115  2 58
70  Родник  Сысерть  ССЭТ "Родник" 3
71  Девчата  Екатеринбург  МАОУ СОШ№117 107
72  Спасатели  Екатеринбург  МАОУ СОШ № 43 1 66
73  Отважные  Екатеринбург  МАОУ СОШ № 43  1  61
74  Адреналин  Екатеринбург  МАОУ СОШ  № 97 им. А.В.Гуменюка  1 44
75  Экстрим  Екатеринбург  МАОУ СОШ  № 97 им. А.В.Гуменюка  1  20
76  Школа125-2  Екатеринбург  МАОУ СОШ №  125 62
77  Кто, если не мы!  Екатеринбург  МБУ ДО «ДЮЦ», клуб по месту жительства «Огонек» 1  66
78  Охотники за удачей  Екатеринбург  МАОУ СОШ № 93 1 3 место
79  Команда 2  Екатеринбург  МАОУ СОШ 208 1  1 место
80  Голубая устрица  Екатеринбург  Школа 178 2 101
81  Команда 3 Екатеринбург  МАОУ СОШ 208  1 77
82 Команда 4  Екатеринбург  МАОУ СОШ 208  1  64
83  НТГСПИ Нижний Тагил  Филиал РГППУ НТГСПИ 4 68
84 Тюлени   Екатеринбург  МАОУ СОШ  №171  1 56
85  Победители  Екатеринбург  МАОУ СОШ № 208  1  60
86  Туристы-97  Екатеринбург  МАОУ СОШ  № 97 им. А,В. Гуменюка  1  59
87  Эверест-97  Екатеринбург  МАОУ СОШ №97 им. А.В. Гуменюка  1 40
88  Пятый элемент   Екатеринбург  МАОУ гимназия 40  42
89  Уралочка  Екатеринбург  МАОУ-Гимназия № 45  1 91
90  Рифей  Екатеринбург  МАОУ-Гимназия № 45  1  85
91  Ойкумена  Екатеринбург  МАОУ-Гимназия № 45  2  38
92  Сорокопяточка  Екатеринбург  МАОУ-Гимназия № 45  1  95
93  Вожатый  Екатеринбург  МАОУ-Гимназия № 45  2 94
94  Dream team  Екатеринбург  Екатеринбургское суворовское военное_училище  3 место
95  Тигры  Екатеринбург  Екатеринбургское суворовское военное_училище 2 место
96  Звезда-96   Екатеринбург  МАОУ СОШ № 96 1 55
97  Азимут-96  Екатеринбург  МАОУ СОШ № 96 70
98  МК РГО запад - 2  ПФО  Сборная руководителей молодёжных клубов РГО
Приволжского федерального округа		  6 83
99  Безнадёга.ру                  Екатеринбург  МАОУ СОШ №53 1  97
100  Лесные еноты Екатеринбург  МАОУ СОШ №53
101  Проигрыватель  Екатеринбург  МАОУ СОШ №53  1  51
102  Джипиэс  Екатеринбург  МАОУ СОШ №53  1 43
103  Эврика  Кировград  МАУ ДО «Центр детского творчества»   6 72
104  Искатели Екатеринбург  МАОУ Лицей №130  1
105  Энергетики  Екатеринбург  ГАПОУ СО "Екатеринбургский энергетический техникум" 1 место
106  Опоздавшие на Титаник  Екатеринбург  МАОУ СОШ № 200 2  67
107  Свободная касса  Екатеринбург  МАОУ СОШ № 200  1 75
108  Полярные звезды Екатеринбург  сборная команда 6  68
109  Следопыты   Верхний Тагил  МАОУ СОШ №8 2 88
110  Спасатели  Верхний Тагил  МАОУ СОШ №8 92
111  СМИД  Верхний Тагил п.Половинный  МАОУ СОШ № 10 имени воина-интернационалиста Александра Харламова  2 66
112  Чернокоровские следопыты  с.Чернокоровское    МАОУ Чернокоровской СОШ  57
113  Убойная сила Екатеринбург  МАОУ СОШ № 50  110
 114  Монолит Екатеринбург  МАОУ СОШ № 50  55
 115  Позитив  Екатеринбург  МАОУ-СОШ №91 с углубленным изучением отдельных предметов  60
116  DRIVE  Екатеринбург  МАОУ-СОШ №91 с углубленным изучением отдельных предметов  2  73
117  Искра-1  Екатеринбург  МБОУ ДО ДЮЦ "Калейдоскоп", клуб "Искра"  1  82
118  Юный спасатель ст Екатеринбург  СОШ 171  1 37
119  Юный спасатель мл Екатеринбург  СОШ 171  1 77
120  Новое поколение Екатеринбург  МБОУ СОШ №81  2  46
121  Самоцветы Екатеринбург  МАОУ СОШ № 11  112
122  Следопыты Екатеринбург  МАОУ СОШ № 11  1  116
123  Стиляги Екатеринбург  ГАПОУ СО «КУиС «Стиль» 3 49
124  Эдельвейс  Екатеринбург  ГАПОУ СО «Екатеринбургский экономико-технологический колледж» 3 71
125  Изумруд  Асбест   п.г.т. Малышева   МАОУ СОШ №19МГО 45
126  Банда  Екатеринбург  МБОУ СОШ №82  2
 127  Challengers  Екатеринбург  МАОУ гимназия 40  2  56
128  Маршрут №164  Екатеринбург  МАОУ СОШ №164  2 52
129  Пять медведей   Екатеринбург  МАОУ СОШ 178 1  46
130  Шестидесятый меридиан       Екатеринбург МАОУ СОШ 178  1
131  Ось Земли  Екатеринбург МАОУ СОШ 178 43
132  Эпицентр  Екатеринбург МАОУ СОШ 178  1 60
133  Грациняшки  Ревда  ГБПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж»  3  42
134  Цунами  Екатеринбург  МАОУ СОШ № 50  2  34
135  Умелец  Екатеринбург ,
мкр. Компрессорный 		  МБУ ДО ДЮЦ «Калейдоскоп», клуб «Умелец» 66
136  АФКО  Екатеринбург  УрГЭУ  4  81
137  Северный ветер  Екатеринбург  МАОУ СОШ№113  2  90
138 Школа95  Екатеринбург  МБОУ СОШ № 95
 139 Искорки  Екатеринбург  МБОУ СОШ № 95 1
 140  Тайфун  Ревда  МБОУ «СОШ №7»  2  36
 141  Первый шаг  Екатеринбург  МАОУ СОШ № 113  1  63
142 Школа183  Екатеринбург  МАОУ СОШ №183 2  80
143  Стерх  Екатеринбург  МБОУ СОШ № 107  2  47
144  Т-34  Екатеринбург  МАОУ СОШ  №53 6  94
145  Опытная молодежь  Екатеринбург  ООО СК «Альтаир» 6
146  Девятый батальон  Екатеринбург  МАОУ гимназия № 9 97
 147  Древоделы  п. Бобровский  ГАПОУ СО «Уральский колледж строительства, архитектуры и предпринимательства» Бобровский филиал 3 3 место
148  Уральский ГАУ  Екатеринбург  Уральский государственный аграрный университет 4  71
149  138 меридиан  Екатеринбург  МАОУ СОШ № 138 2
150  Диванные следопыты  Екатеринбург  МАОУ СОШ №208 с углубленным изучением отдельных предметов 2 44
151  Альфа  Екатеринбург  МБОУ СОШ №  75
152  дисквалификация Екатеринбург - 6
153  Юные эрудиты  Екатеринбург  МАОУ СОШ  208 1 24
154  Дружина  Екатеринбург  МБОУ СОШ №84  1  58
155  Искра-2  Екатеринбург  МБУ ДО ДЮЦ «Калейдоскоп», клуб «Искра»  1
156  Горцы-1 Екатеринбург МАОУ СОШ № 114 2  93
157  Горцы-2  Екатеринбург  МАОУ СОШ № 114 1
158  Компреро  Екатеринбург  МАОУ СОШ №71  57
159 Крылья Екатеринбург ГАПОУ СО "УКСАП" 3 73
160  Экодесант  Екатеринбург
мкр. Кольцово 		  МАОУ СОШ №92  1 45
161  Гимназия35  Екатеринбург  МАОУ гимназия №35 1 59
162  Девятка  Екатеринбург  МАОУ гимназия № 9  1
163  Школа129  Екатеринбург  МБОУ СОШ №129 101
163 Школа60    Екатеринбург  МАОУ СОШ 60  2
164  Туристы из 110-ки  Екатеринбург  МАОУ лицей №110 им. Л.К. Гришиной 1
165  Туристы из физмата  Екатеринбург  МАОУ лицей №110 им. Л.К. Гришиной 1
166  Кванта  Екатеринбург  МАОУ СОШ №53  53
167  Азимут  Екатеринбург  МАОУ СОШ №113  67
168  Факел п. Баранчинский  МАУ СОШ № 20, п. Баранчинский  1 107
169  Альтаир Екатеринбург  Уральский федеральный университет 4
170  Лидеры Екатеринбург  МАОУ СОШ №113  41
171  Авантюрин  Екатеринбург  Уральский государственный горный университет 4  83
172  дисквалификация Екатеринбург - 6
173  Титаник  Екатеринбург  МАОУ СОШ  208 1  68
174 СК Единство Белоярский район,
село Косулино		 МАОУ «Косулинская СОШ №8» 1  70
175 Вишенка Екатеринбург сборная команда работающей молодёжи 6  60
176 Миротворцы Екатеринбург ГАПОУ СО "Екатеринбургский  Экономико-технологический колледж" 3 109
177  Однакашники  Екатеринбург  ФГБОУ ВО Уральский ГАУ 4
178  Зверобои  Полевской  ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» Полевской филиал  3  70
179 Квестеры Полевской ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» Полевской филиал 3 2 место
180 Брынькъ Екатеринбург УрГПУ 4 1 место
181  Отчаянные суслики Екатеринбург  МАОУ СОШ №50 96
182  План Б Екатеринбург  МАОУ СОШ №50  71
183  Пингвины Екатеринбург  УРГПУ  4 69
184  ВПК Лава Екатеринбург  Екатеринбургский политехникум 92
185  ВПК Лава 1 Екатеринбург  Екатеринбургский политехникум 8
186  Остроумные головорезы Екатеринбург  Гимназия №9  2  84
187  Молодая гвардия Екатеринбург  ДОСААФ  6
188  Краеведы Екатеринбург  Гимназия 94  2 29
189  УрИГПС МЧС  Екатеринбург  УрИГПС МЧС России 107
190 Яромир Екатеринбург УрГУПС 4 98
191 Взрывные вишенки Екатеринбург ГАПОУ СО ЕКПТ им. Курочкина 3
192 Поющие усы Екатеринбург ГАПОУ СО ЕКПТ им. Курочкина 3  27
193 Дельфины Екатеринбург СОШ №43 1  76
194 Крапива Екатеринбург СОШ №43 1 72
195 Кораблик Екатеринбург СОШ №52 1  57
196 Девчонки Екатеринбург СОШ №52 1  70
197 Школяры Екатеринбург СОШ №52 1 85
198 МК РГО восток - 2 УрФО  Сборная руководителей молодёжных клубов РГО
Уральского федерального округа		 6  70
199 МК РГО Максимум УрФО  Сборная руководителей молодёжных клубов РГО
Уральского федерального округа		 6 3место
200 Морошка Екатеринбург Гимназия №45 1  71
201 Феникс? Екатеринбург СОШ №6 1
202 Гимназия37 Екатеринбург МАОУ гимназия №37 1
203 ДОСААФ автошкола Екатеринбург ДОСААФ 6  68
204 Школа171 Екатеринбург СОШ 171 1  60
205 ТДВМ Екатеринбург СОШ №43 2  65
206 школа60 Екатеринбург СОШ №60 1  51
207 ГБФ-чемпион Екатеринбург УРГПУ 4 2 место
208 Где здесь выход? Екатеринбург СОШ №50 5  117
209 Патриот Екатеринбург УРГЭУ 3  78
210 Чебуреки Екатеринбург УРГЭУ 3
211 Миротворец Екатеринбург ЕЭТК 3
212 УРГЭУ 2 Екатеринбург УРГЭУ 4
213 УРГЭУ Екатеринбург УРГЭУ 4 82
команды населенный пункт образовательное учреждение возрастная
группа

Возрастные группы

  1. Учащиеся 5-8 классов общеобразовательных школ.
  2. Учащиеся 9-11 классов общеобразовательных школ.
  3. Студенты колледжей и техникумов
  4. Студенты высших учебных заведений.
  5. Представители военно-патриотических клубов
  6. Разновозрастные команды Свердловской области

 каждый участник, прошедший квест uralstalker может до конца года получать свежие номера журнала "Уральский следопыт". Для этого необходимо заполнить приведенную ниже форму. После выхода очередного номера на указанную электронную почту автоматически будет приходить уведомление. До окончания календарного месяца Вы должны самостоятельно забрать из редакции журнал. Другому лицу или после окончания указанного времени номер не выдается.

Квест Uralstalker

Этапы Uralstalker

Заявка на участие в квестеUralstalker

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