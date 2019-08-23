Рейтинг@Mail.ru
квест UralStalkerОсень Уральского следопыта-2019 Автор: - 23.08.2019
соглашение УС - Оленьи ручьи Молодежный клуб
Комментариев нет

Заявка для участия

Команда составляет пять человек + руководитель (сопровождающий), который представляет перед организаторами квеста  команду, несет за нее ответственность.

Заполни форму и прими участие в квесте!

Скачай 
Заявка Осень Уральского следопыта_19

 отправь заполненную заявку на адрес

quest-stalker-66@mail.ru  

Заполнив все поля заявки заранее, участники смогут получить именные сертификаты, а ПРИЗЕРЫ - Дипломы победителя


Если название команды не указано, используется порядковый номер 

- Проверь правильность указанных сведений (профиль в правом верхнем углу), Обязательно должны быть указаны место учебы ,  класс / курс (для учащихся) для корректного распределения по возрастным категориям

При регистрации на СТАРТе руководитель команды подписывает заполненную заявку

Помоги зарегистрироваться своим друзьям и руководителю команды

Пакет участника будет ждать тебя на старте, его сможет получить руководитель команды

Мы поможем тебе с регистрацией, если возникнут трудности.
Напиши администратору  quest-stalker-66@mail.ru 

Зарегистрироваться можно будет даже перед стартом!
Но уже живой очереди и возможно без некоторых подарков. Так же, может не хватить пакета участника.

Квест Uralstalker

Этапы Uralstalker

Заявка на участие в квестеUralstalker

Зарегистрировавшиеся команды

 


Tags:,
Заявка для участия 0 out of 5 based on 0 ratings. 0 user reviews.
Комментарии:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Рейтинг@Mail.ru