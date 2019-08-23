Заявка для участия

Команда составляет пять человек + руководитель (сопровождающий), который представляет перед организаторами квеста команду, несет за нее ответственность.
Заполни форму и прими участие в квесте!
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отправь заполненную заявку на адрес
quest-stalker-66@mail.ru
Заполнив все поля заявки заранее, участники смогут получить именные сертификаты, а ПРИЗЕРЫ - Дипломы победителя
Если название команды не указано, используется порядковый номер
- Проверь правильность указанных сведений (профиль в правом верхнем углу), Обязательно должны быть указаны место учебы , класс / курс (для учащихся) для корректного распределения по возрастным категориям
При регистрации на СТАРТе руководитель команды подписывает заполненную заявку
Помоги зарегистрироваться своим друзьям и руководителю команды
Пакет участника будет ждать тебя на старте, его сможет получить руководитель команды
Мы поможем тебе с регистрацией, если возникнут трудности.
Напиши администратору quest-stalker-66@mail.ru
Зарегистрироваться можно будет даже перед стартом!
Но уже живой очереди и возможно без некоторых подарков. Так же, может не хватить пакета участника.
Квест Uralstalker
Этапы Uralstalker
Заявка на участие в квестеUralstalker
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