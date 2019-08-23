Заявка для участия

Команда составляет пять человек + руководитель (сопровождающий), который представляет перед организаторами квеста команду, несет за нее ответственность.

Заполни форму и прими участие в квесте!

отправь заполненную заявку на адрес

quest-stalker-66@mail.ru

Заполнив все поля заявки заранее, участники смогут получить именные сертификаты, а ПРИЗЕРЫ - Дипломы победителя

Если название команды не указано, используется порядковый номер

- Проверь правильность указанных сведений (профиль в правом верхнем углу), Обязательно должны быть указаны место учебы , класс / курс (для учащихся) для корректного распределения по возрастным категориям

При регистрации на СТАРТе руководитель команды подписывает заполненную заявку

Помоги зарегистрироваться своим друзьям и руководителю команды

Пакет участника будет ждать тебя на старте, его сможет получить руководитель команды

Мы поможем тебе с регистрацией, если возникнут трудности.

Напиши администратору quest-stalker-66@mail.ru

Зарегистрироваться можно будет даже перед стартом!

Но уже живой очереди и возможно без некоторых подарков. Так же, может не хватить пакета участника.