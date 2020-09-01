Положение (проект)

о спортивном мероприятии муниципального образования город «Екатеринбург» «Открытый городской фестиваль по спортивному туризму (дисциплина: дистанции-спелео) «Осень Уральского следопыта» коды дисциплин:

«ДИСТАНЦИЯ – СПЕЛЕО» (номер-код 0840131811Я)

Глава 1. Общие положения

1. Положение о спортивном мероприятии муниципального образования «город «Екатеринбург» «Открытый городской фестиваль по спортивному туризму (дисциплина: дистанции-спелео)» (далее – Положение) разработано в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», распоряжением Управления по развитию физической культуры, спорта и туризма Администрации города Екатеринбурга от 07.09.2010 г. № 241-м «Об утверждении требования к содержанию положений (регламентов) об официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях муниципального образования «город Екатеринбург».

2. Целью проведения Фестиваля является популяризация и развитие спортивного туризма в муниципальном образовании «город Екатеринбург».

Задачами проведения Фестиваля являются:

- пропаганда физической культуры и спорта среди жителей муниципального образования «город Екатеринбург»;

- пропаганда здорового образа жизни;

- повышение спортивного мастерства спортсменов.

3. Положение является официальным вызовом на Фестиваль.

4. Фестиваль состоятся 19 сентября 2020 г. в Историческом сквере, на плотине Городского пруда (р.Исеть) (Ленинский район г. Екатеринбурга).

Главный судья Фестиваля: Мусихин Александр Сергеевич; тел. +79292186426.

Запрещается противоправное влияние на результат Фестиваля, а также запрещается участие спортсменов, спортивных судей, тренеров, руководителей спортивных команд и других участников Фестиваля в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на итоги Фестиваля.

Глава 2. Права и обязанности организаторов

5. Организаторами Фестиваля являются Автономная некоммерческая организация «Уральский следопыт» и Екатеринбургская местная городская общественная организация «Екатеринбургский городской клуб спелеологов» (далее – Организатор).

Общее руководство проведением Фестиваля осуществляет Организатор.

6. Организатор обязан:

- обеспечить общее руководство организацией проведения Фестиваля;

- разместить информацию о Фестивале на официальном сайте Организатора, в том числе разместить настоящее Положение и результаты Фестиваля;

7. Организатор обязан:

1) организовать и провести Фестиваль в соответствии с установленными правилами и нормами;

2) обеспечить соблюдение установленных правил и норм охраны труда и техники безопасности, санитарно-эпидемиологических правил и норм, в том числе соблюдать рекомендации по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCov), правил противопожарной безопасности, а также всех иных правил и норм, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Свердловской области, нормативными правовыми актами органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» при проведении спортивных соревнований.

3) обеспечить оказание медицинской помощи при проведении Мероприятия в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 № 134н «О порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), в том числе:

- обеспечить допуск к фестивалю спортсменов – участников Фестиваля;

- провести оценку места проведения Фестиваля;

- вести медицинские и статистические формы учета и отчетности по заболеваемости и травматизму участников Фестиваля;

- подготовить итоговый статистический отчет обо всех случаях заболеваемости и травматизма участников Фестиваля.

Организатор формирует и обеспечивает работу медицинского комитета (врачебной бригады) Фестиваля.

4) Организатор несет ответственность за допуск участников к участию в Фестивале.

5) Организатор обеспечивает соблюдение правил обеспечения безопасности при проведении Фестиваля в соответствии с требованиями правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований; в том числе соблюдать рекомендации по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCov).

6) Организатор несет все иные обязанности по организации и проведению Фестиваля, предусмотренные законодательством

7). Организатор несет ответственность за вред жизни, здоровью и имуществу, причиненный участникам Фестиваля и третьим лицам, в том числе зрителям, при организации и проведении Фестиваля.

Глава 3. Обеспечение безопасности и требование к снаряжению Фестиваля

8. Ответственность за безопасность применяемого личного и группового снаряжения несут представители команд или сами участники. Ответственность за соответствие подготовки участников требованиям, предъявляемым к дистанциям, несут представители команд.

9. Представители командирующих организаций и команд несут персональную ответственность за выполнение правил техники безопасности, соблюдение дисциплины и порядка и экологических норм на месте проведения фестиваля.

10. Участники должны иметь специальное снаряжение для прохождения дистанций, соответствующее требованиям безопасности и удовлетворяющее условиям фестиваля.

11. Во время проведения Фестиваля, в месте его проведения находится соответствующий медицинский персонал для оказания в случае необходимости скорой медицинской помощи.

12. Ответственность за здоровье и сохранность жизни участников в пути следования и в день фестиваля возлагается на лицо их сопровождающее.

13. Участие в Фестивале осуществляется только при наличии договора о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, который представляется в комиссию по допуску (судейскую коллегию) на каждого участника Фестиваля. Страхование участников Фестиваля может производиться как за счет средств Организатора, так и за счет средств участников Фестиваля, либо командирующих их организаций, в соответствии с законодательством. Ответственность за обеспечения страхования участников Фестиваля возлагается на Организатора.

14. Участники Фестиваля обязаны:

1) соблюдать правила по виду спорта «спортивный туризм» и не принимать запрещенных в спорте процедур;

2) соблюдать требования безопасности во время участия в мероприятии и при нахождении на объектах спорта;

3) не использовать допинговые средства и (или) методы, в установленном порядке соблюдать прохождение обязательного допингового контроля;

4) соблюдать этические нормы в области спорта;

5) соблюдать настоящее Положение и требования организаторов данного мероприятия.

6) соблюдать рекомендации по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCov).

Глава 4. Требования к участникам Фестиваля и условия их допуска

15. К участию в фестивале допускаются спортсмены спелеоклубов, коллективов физкультуры, турклубов и секций г. Екатеринбурга, городов Свердловской области и других регионов РФ, имеющие соответствующий опыт, при наличии соответствующих документов и необходимого снаряжения. Все участники Фестиваля моложе 16 лет должны иметь письменное разрешение родителей, которое прилагается к заявке.

16. Испытания на личных дистанциях проводятся в двух возрастных группах:

- спелеотехника «опытные спелеологи – мужчины» (возраст – старше 16 лет);

- спелеотехника «опытные спелеологи – женщины» (возраст – старше 16 лет);

- спелеотехника «начинающие спелеологи – мужчины» (возраст – младше 16 лет);

- спелеотехника «начинающие спелеологи – женщины» (возраст – младше 16 лет).

17. Возраст участника определяется календарным годом, в котором он достигает соответствующего возраста. Ограничений по разрядам нет.

18. Участники должны иметь полностью исправное личное снаряжение для техники SRT, перчатки и каски. Спорные вопросы по применению снаряжения решает техническая комиссия до начала стартов. Всё снаряжение участников должно соответствовать требованиям «Правил техники SRT» (Приложение 1 к «Регламенту спелео»). Одежда участников на дистанциях должна закрывать колени и локти. Работа со спусковым устройством разрешена только в перчатках.

19. Участники не должны иметь медицинских противопоказаний к участию в данном фестивале на период его проведения.

Глава 5. Программа фестиваля

19 сентября

09.00 - 11.00 – регистрация участников;

11.00 – открытие фестиваля;

11.10 – жеребьевка, показ дистанции;

11.20 – начало стартов на дистанциях (квалификация);

14.00 – финал;

15.30 – торжественное закрытие фестиваля. Награждение победителей.

Глава 7. Заявка на участие

20. Регистрация участников проходят удаленно. Заявка на участие в Фестивале и необходимые документы отправляются на адрес электронной почты anoplius@mail.ru не позднее 19.00 18.09.2020.

21. К заявке прилагаются следующие документы:

- скан оригинала договора о страховании от несчастного случая по ивду спорта «спортивный туризм»;

- скан паспорт гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющий личность;

Глава 8. Условия проведения Фестиваля

22. Фестиваль проводятся в соответствии с Правилами вида спорта «Спортивный туризм» (утверждены приказом Минспорта России № 571 от 22.07.2013 года); регламентом по группе дисциплин дистанции-спелео и настоящим Положением.

23. Состязания проводятся на следующих дистанциях:

23.1 Дистанция-спелеотехника (личная) – Мужчины (опытные); . Порядок прохождения этапов будет объявлен на показе дистанции и не подлежит изменению.

23.2 Дистанция-спелеотехника (личная) – Женщины (опытные); . Порядок прохождения этапов будет объявлен на показе дистанции и не подлежит изменению.

23.3 Дистанция-спелеотехника (личная) – Мужчины (начинающие) . Порядок прохождения этапов будет объявлен на показе дистанции и не подлежит изменению.

23.4 Дистанция-спелеотехника (личная) – Женщины (начинающие) . Порядок прохождения этапов будет объявлен на показе дистанции и не подлежит изменению.

Глава 9. Условия финансирования

25. Финансирование Фестиваля осуществляет Организатор.

26. Расходы, связанные с участием в Фестивале (проезд команд, страхование участников от несчастных случаев, обеспечение снаряжением) несут командирующие организации.

Глава 10. Определение победителей. Награждение

27. Итоги подводятся по четырем группам:

1. Дистанция-спелеотехника (личная) – Мужчины (опытные);

2. Дистанция-спелеотехника (личная) – Женщины (опытные);

3. Дистанция-спелеотехника (личная) – Мужчины (начинающие);

4. Дистанция-спелеотехника (личная) – Женщины (начинающие);

28. Победитель на дистанции определяется по наименьшей сумме времени, затраченного на прохождение дистанции.

29. Победители и призеры награждаются дипломами.

Глава 11. Дополнительные условия проведения фестиваля

30. Одежда участников должна соответствовать погодным условиям во время проведения фестиваля.

31. Все спортсмены принимают участие в фестивале на свой страх и риск. Судейская коллегия не принимает на себя ответственность за жизнь и здоровье участников, а также за возможные телесные повреждения или ущерб имуществу.

Каяк-кросс



канополо



водные конкурсы



масрестлинг

