П О Л О Ж Е Н И Е (проект)

Городские соревнования по спортивному туризму (дистанция водная – Ралли,

командная гонка - К-1, Б-2, К-2, К-4) Код вида спорта - 0840005411Я

Глава 1. Общие положения

1. Положение об официальном открытом спортивном соревновании муниципального образования город «Екатеринбург» «Городские соревнования по спортивному туризму (дистанция водная – Ралли, командная гонка - К-1, Б-2, К-2, К-4)» (далее – Положение) разработано в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», распоряжением Управления по физической культуре и спорту Администрации города Екатеринбурга от 07.09.2010 № 241-м «Об утверждении требования к содержанию положений (регламентов) об официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях муниципального образования «город Екатеринбург», и определяет цели и задачи планируемого официального спортивного соревнования муниципального образования город «Екатеринбург» «Городские соревнования по спортивному туризму (дистанция водная – Ралли, командная гонка - К-1, Б-2, К-2, К-4)» (далее – Соревнование), а также организационные основы проведения Соревнования.

2. Соревнование проводится в соответствии с календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования «город Екатеринбург».

3. Целью проведения Соревнования является популяризация и развитие спортивного туризма в муниципальном образовании «город Екатеринбург».

Задачами проведения Соревнования являются:

1) пропаганда физической культуры и спорта среди жителей муниципального образования «город Екатеринбург»;

2) выявления перспективных и талантливых спортсменов;

3) пропаганда здорового образа жизни;

4) повышения спортивного мастерства спортсменов;

4. Настоящее Положение является основанием для командирования спортсменов для участия в Соревнованиях. Положение является официальным вызовом на Соревнование.

5. Соревнования состоятся 19 сентября 2020 года на участке реки Исеть между ул. Ленина и ЦПКиО им. Маяковского, г. Екатеринбург во время проведения фестиваля «Осень Уральского следопыта». Главный судья соревнований – Иргибаев О.В. (СС1К) тел. +7 922 205 02 06.

Запрещается противоправное влияние на результат Соревнования, а также запрещается участие спортсменов, спортивных судей, тренеров, руководителей спортивных команд и других участников Соревнования в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на Соревнование

Глава 2. Права и обязанности организаторов

6. Организаторами Соревнований являются Управление по физической культуре и спорту Администрации города Екатеринбурга (далее – Управление) и Региональная общественная организация «Федерация спортивного туризма Свердловской области» (далее – Организатор).

Общее руководство проведением Соревнования осуществляет Управление.

Непосредственное проведение соревнования от имени Управления возлагается на Муниципальное автономное учреждение «Центр по организации и проведению физкультурных и спортивных мероприятий города Екатеринбурга» (далее – ЦСМ города Екатеринбурга).

7. Управление обязано:

1) обеспечить общее руководство организацией проведения Соревнования;

2) разместить информацию о Соревновании на официальном сайте Управления, в том числе разместить настоящее Положение и утвержденные результаты Соревнования;

3) предоставить официальный статус Соревнованию в соответствии с Календарным планом и Положением о Соревновании.

8. Организатор обязан:

1) организовать и провести Соревнование в соответствии с установленными правилами и нормами;

2) в установленном законом порядке уведомить соответствующий территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел о месте, дате и сроке проведения Соревнования и незамедлительно сообщать об изменении указанной информации;

3) обеспечить соблюдение установленных правил и норм охраны труда и техники безопасности, санитарно-эпидемиологических правил и норм, правил противопожарной безопасности, а также иных правил и норм, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Свердловской области, нормативными правовыми актами органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» при проведении Соревнования;

4) организовать медицинское обеспечение Соревнования в соответствии нормативными правовыми актами органов государственной власти и местного самоуправления;

5) обеспечить соблюдение правил безопасности при проведении Соревнования в соответствии с требованиями правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований;

6) соблюдать рекомендации по организации работы спортивных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 (МР 3.1/2.1.0184-20), рекомендации по профилактике новой короновирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях физической культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных учреждениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, плавательных бассейнов и фитнес-клубах (МР 3.1/2.1.0192-20) и иных документов утвержденных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

9. Организатор несет ответственность за проведение проверки предоставленных участками медицинских заключений о допуске к участию в Соревновании. Организатор несет ответственность за допуск участников к участию в Соревновании.

10. Распределение иных прав и обязанностей, не предусмотренных настоящим Положением, осуществляется на основе договора (соглашения), заключаемого между Организатором и МАУ «ЦСМ города Екатеринбурга».

11. Организатор несет ответственность за вред жизни, здоровью и имуществу, причиненный участникам Соревнования и третьим лицам, в том числе зрителям, при организации и проведении Соревнования. Управление и МАУ «ЦСМ города Екатеринбурга» не несет ответственность за вред жизни, здоровью и имуществу, причиненный участникам Соревнования и третьим лицам.

12. В случае неисполнения настоящего Положения, Управление имеет право приостановить Соревнование, изменить время его проведения, прекратить Соревнования и самостоятельно утвердить его итоги.

Изменение времени проведения Соревнования, утверждение его итогов, а также приостановка либо прекращение Соревнования осуществляется только по согласованию с Управлением.

Глава 3. Обеспечение безопасности и требование к снаряжению Соревнования

13. Ответственность за безопасность применяемого личного и группового снаряжения несут представители команд или сами участники. Ответственность за соответствие подготовки участников требованиям, предъявляемым к дистанциям соревнований, несут представители команд.

14. Представители командирующих организаций и команд несут персональную ответственность за выполнение правил техники безопасности, соблюдение дисциплины и порядка и экологических норм на месте проведения соревнований.

15. Участники должны иметь специальное снаряжение для прохождения дистанций, соответствующее требованиям безопасности и удовлетворяющее условиям соревнований.

16. Во время проведения Соревнования, в месте его проведения находится соответствующий медицинский персонал для оказания в случае необходимости скорой медицинской помощи.

17. Ответственность за здоровье и сохранность жизни участников в пути следования и в дни соревнований возлагается на лицо их сопровождающее.

18. Участие в Соревновании осуществляется только при наличии договора о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, который представляется в комиссию по допуску (судейскую коллегию) на каждого участника Соревнования. Страхование участников Соревнований может производиться как за счет средств Организатора, так и за счет средств участников Соревнования, либо командирующих их организаций, в соответствии с законодательством. Ответственность за обеспечения страхования участников Соревнования возлагается на Организатора.

19. Участники Соревнования обязаны:

1) соблюдать правила по виду спорта «спортивный туризм» и не принимать запрещенных в спорте процедур;

2) соблюдать требования безопасности во время участия в мероприятии и при нахождении на объектах спорта;

3) не использовать допинговые средства и (или) методы, в установленном порядке соблюдать прохождение обязательного допингового контроля;

4) соблюдать этические нормы в области спорта;

5) соблюдать настоящее Положение и требования организаторов данного мероприятия.

Глава 4. Требования к участникам Соревнования и условия их допуска

20. Участниками соревнований являются команды коллективов физкультуры, турклубов и секций г. Екатеринбурга, Свердловской области и других регионов РФ, а также отдельные участники в личном зачете.

21. Минимальный возраст участников 14 лет. Возраст участника определяется календарным годом, в котором он достигает соответствующего возраста.

Глава 6. Условия проведения Соревнования

22. Соревнования проводятся по «Правилам соревнований по спортивному туризму 2013 года», «Регламенту проведения спортивных соревнований по спортивному туризму 2014 года», группа дисциплин дистанция водная (далее Регламент) и настоящим положением, на дистанции 2 класса в классах судов – катамараны – двойки, четверки (далее К-2; К-4 ), каяки (далее К-1) и байдарки (далее Б-2), включающих групповые соревнования на дистанции «Ралли» (одна попытка).

23. Командная дистанция «Ралли» заключается в преодолении участка реки, соблюдая заданную линию движения и выполнении группой заданий (не менее 3 этапов на 2 кл.), моделирующих ликвидацию возможных аварийных ситуаций, которые могут возникнуть во время соревнований на маршрутах. Группа состоит из трех судов разных классов.

В состав группы может входить до 8 человек: (экипажи К-2 , К-4, К-1или Б-2). Команды могут предоставить своего представителя и двух судей на этапы.

Каждый участник может выступать только в составе одной группы.

Заявка с составом группы подается заранее в комиссию по допуску.

24. Программа соревнований:

9.00 - заезд участников соревнований,

10.00 - работа комиссии по допуску.

11.30 - совещание представителей.

15.00 - старты дистанции «Ралли»

17.30 - подведение итогов

18.00 - закрытие соревнований.

Глава 5. Заявка на участие

25. Предварительные заявки и дополнительную информацию по участию в соревнованиях высылать до 17 сентября 2020 г. по электронному адресу: o_legusir@mail.ru .

26. Заявка на участие в Соревновании, подписанная (указать кем, руководителем организации) предоставляется в комиссию по допуску (судейскую коллегию) 19 сентября с 9.00 до 11.00. К заявке прилагаются следующие документы:

- медицинский допуск к Соревнования;

- оригинал договора о страховании;

- паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий личность;

- документ, удостоверяющий спортивную квалификацию спортсмена.

Глава 7. Условия подведения итогов

27. Победитель определяется среди финишировавших групп. Время прохождения дистанции группой определяется как сумма времени, затраченного на прохождение дистанции каждым судном, плюс штрафное время за невыполнение этапов. Победителем считается группа, набравшая наименьший результат.

28. Результаты группы на дистанции определяются суммой времени прохождения и полученных штрафных баллов (1 балл = 1 сек.). Штрафные баллы начисляются за невыполнение или неправильное выполнение условий этапов.

Глава 8. Награждение победителей и призеров

29. Победители и призеры награждаются дипломами и медалями Управления по физической культуре и спорту Администрации города Екатеринбурга.

30. Организатор и спонсоры соревнований могут учреждать дополнительные призы.

Глава 9. Условия финансирования

31. Финансирование Соревнования осуществляется МАУ «ЦСМ города Екатеринбурга» в соответствии со сметой на проведение Соревнования, утверждаемой МАУ «ЦСМ города Екатеринбурга». Расходы на проведение Соревнования, не включенные в смету МАУ «ЦСМ города Екатеринбурга», несет Организатор.

32. Расходы по командированию команд несут командирующие организации.

Глава 10. Дополнительные условия проведения соревнования

33. Все суда должны быть снабжены чалочными и страховочными концами, а К-1 и Б-2 страховочными петлями и емкостями непотопляемости. Все спортсмены должны иметь индивидуальные средства защиты: каски, спасжилеты, гидрокостюмы и соответствующую одежду.

Ответственность за безопасность проведения соревнований и применяемого судейского страховочного снаряжения несет проводящая организация и ГСК. Ответственность за безопасность применяемого личного и группового снаряжения несут представители команд или сами участники. Ответственность за соответствие подготовки участников требованиям, предъявляемым к дистанциям соревнований, несут представители команд.

Перед стартом экипаж проходит предстартовую проверку технической комиссии, где осматриваются суда и снаряжение участников.

34. Все спортсмены принимают участие в соревнованиях на свой страх и риск. Судейская коллегия не принимает на себя ответственности за жизнь и здоровье участников, а также за возможные телесные повреждения или повреждения имущества.

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