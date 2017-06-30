парки для Молодёжного клуба РГО

Сегодня в рамках деловой программы фестиваля сплава "Чусовая России" состоялась конференция особо охраняемых природных территорий Свердловской области. В огромном шатре на берегу реки гостей принимал Природный парк "Река Чусовая". Рабочей части конференции предшествовало подписание Соглашения о сотрудничестве в сфере развития Молодёжного географического движения. Первыми соглашение подписали директор парка Михаил Федоров и главный редактор журнала "Уральский следопыт" Максим Фирсов. Здесь же было подписано еще одно соглашение. Партнерские отношения установлены между Молодёжным клубом Русского географического общества "Уральский следопыт" и Природным парком "Бажовские места". С этими дружественными парками "Следопыт" и раньше дружил многие годы, а теперь налаживается стратегическое сотрудничество. Ребят - участников Молодежного клуба РГО здесь ждут как друзей. Подписи под документами укрепили крепким рукопожатием главный редактор и директор парка Антон Кувшинский.

Директор Природного парка "Оленьи ручьи" Николай Калинкин напомнил, что его парк первым заключил соглашение с Молодежным клубом и подтверждает приглашение в свои заповедные леса будущих экологов, туристов и биологов.

Заместитель министра Природных ресурсов и экологии Свердловской области Вячеслав Витальевич Петров отметил большой потенциал установленных связей.

Участники проектов Молодёжного клуба Русского географического общества "Уральский следопыт" в 2017 году, внимательно посмотрите, указано ли ваше имя в списке http://www.uralstalker.com/mk-rgo-us-17/

Вы сможете воспользоваться возможностью бесплатного посещения парков - партнеров, если будете иметь полевй билет участника Молодёжного клуба. А администрации постараются подготовить еще интересные предложения.