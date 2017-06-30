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НовостиУральский следопыт Автор: stalker - 30.06.2017
соглашение Молодежный клуб 4
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парки для Молодёжного клуба РГО

Сегодня в рамках деловой программы фестиваля сплава "Чусовая России" состоялась конференция особо охраняемых природных территорий Свердловской области. соглашение Молодежный клуб 3В огромном шатре на берегу реки  гостей принимал  Природный парк "Река Чусовая". Рабочей части конференции предшествовало подписание Соглашения о сотрудничестве в сфере развития Молодёжного географического движения. Первыми соглашение подписали директор парка Михаил Федоров и главный редактор журнала "Уральский следопыт" Максим Фирсов. соглашение УС - Река Чусовая Молодежный клуб соглашение Молодежный клуб 1Здесь же было подписано еще одно соглашение. Партнерские отношения установлены между Молодёжным клубом Русского географического общества "Уральский следопыт"  и Природным парком  "Бажовские места". С этими дружественными парками "Следопыт" и раньше дружил многие годы, а теперь  налаживается стратегическое сотрудничество. Ребят - участников Молодежного клуба РГО  здесь ждут как друзей. Подписи под документами укрепили крепким рукопожатием главный редактор и директор парка Антон Кувшинский. соглашение УС - Бажовские места Молодежный клуб

соглашение Молодежный клуб 5Директор Природного парка "Оленьи ручьи" Николай Калинкин напомнил, что его парк первым заключил соглашение с Молодежным клубом и подтверждает приглашение в свои заповедные леса будущих экологов, туристов и биологов.

соглашение Молодежный клуб 2Заместитель министра Природных ресурсов и экологии Свердловской области  Вячеслав Витальевич Петров отметил большой потенциал установленных связей.

Участники проектов Молодёжного клуба Русского географического общества "Уральский следопыт" в 2017 году, внимательно посмотрите,  указано ли ваше имя в списке http://www.uralstalker.com/mk-rgo-us-17/ 

Вы сможете воспользоваться возможностью бесплатного посещения парков - партнеров, если будете иметь полевй билет участника Молодёжного клуба. А администрации постараются подготовить еще интересные предложения.


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