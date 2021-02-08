прошедшие регистрацию для участия в молодежно-патриотическом фестивале
Вехи истории 2021
|01
|Дикая охота
|Полевской
|Радиоколледж (Полевской филиал)
|5
|02
|Кадеты Урала
|Екатеринбург
|КШИ "Екатеринбургский кадетский корпус"
|2
|03
|Медицинский спецназ
|Екатеринбург
|Свердловский областной медицинский колледж
|2
|04
|Феникс
|Екатеринбург
|Екатеринбургский торгово-экономический техникум
|2
|05
|Банда 66
|Екатеринбург
|Екатеринбургский торгово-экономический техникум
|4
|06
|The Stroitels
|Екатеринбург
|Социально-профессиональный техниккм "Строитель"
|2
|07
|Домовенок
|Екатеринбург
|Клуб по месту жительства «Домовенок»
|1
|08
|Искорка
|Екатеринбург
|МБУ ДО ДЮЦ КМЖ Искорка
|4
|09
|Редиски
|Екатеринбург
|Екатеринбургский торгово-экономический техникум
|2
|10
|Сборная ЕТЭТ
|Екатеринбург
|Екатеринбургский торгово-экономический техникум
|2
|11
|Рифей
|Екатеринбург
|Уральский техникум "Рифей" отделение кадетский корпус "Спасатель"
|1
|12
|Феникс 10
|Сухой Лог
|МАОУ СОШ № 10
|4
|13
|Ириски
|Екатеринбург
|Екатеринбургский торгово-экономический техникум
|2
|14
|Ночные Ведьмы
|Екатеринбург
|МБУ ДО ДЮЦ "Калейдоскоп", клуб "Умелец"
|4
|15
|Историки 2.0
|Екатеринбург
|Екатеринбургский торгово-экономический техникум
|2