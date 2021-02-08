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Мобильные новости Автор: - 08.02.2021
фестиваль КрымНаш 2017
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команды

прошедшие регистрацию для участия в молодежно-патриотическом фестивале

 Вехи истории 2021

 01  Дикая охота Полевской Радиоколледж (Полевской филиал)   5
02 Кадеты Урала Екатеринбург КШИ "Екатеринбургский кадетский корпус"   2
03 Медицинский спецназ Екатеринбург Свердловский областной медицинский колледж   2
04 Феникс Екатеринбург Екатеринбургский торгово-экономический техникум   2
05 Банда 66 Екатеринбург Екатеринбургский торгово-экономический техникум   4
06 The Stroitels Екатеринбург Социально-профессиональный техниккм "Строитель"   2
07 Домовенок Екатеринбург Клуб по месту жительства «Домовенок»   1
08 Искорка Екатеринбург МБУ ДО ДЮЦ КМЖ Искорка   4
09 Редиски Екатеринбург Екатеринбургский торгово-экономический техникум   2
10 Сборная ЕТЭТ Екатеринбург Екатеринбургский торгово-экономический техникум   2
11 Рифей Екатеринбург Уральский техникум "Рифей" отделение кадетский корпус "Спасатель"   1
12 Феникс 10 Сухой Лог МАОУ СОШ № 10   4
13 Ириски Екатеринбург Екатеринбургский торгово-экономический техникум   2
14 Ночные Ведьмы Екатеринбург МБУ ДО ДЮЦ "Калейдоскоп", клуб "Умелец"   4
15 Историки 2.0 Екатеринбург Екатеринбургский торгово-экономический техникум   2

 

https://vk.com/patriotquest

Координатор проекта: Семенов Михаил Геннадьевич +7-91224-81459

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