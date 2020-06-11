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Новости Автор: - 11.06.2020
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Писательницы России

Редакция Уральского следопыта  приступает к подготовке печатной версии биобиблиографического словаря, составленного Юнием А.Горбуновым. Писательницы России (до первой половины XX века)

Страницы из книга писательницы том1_Страница_1Последняя попытка дать публике подобный свод имен была предпринята в конце XIX века, когда вышел в свет «Библиографический словарь русских писательниц» князя Н. Н. Голицына (СПб., 1889). Сознательно оставим в стороне рассуждения о полезности и нужности по истечении стольких лет такого справочника.
Хронологические рамки нашего Словаря достаточно широки — от зарождения на Руси изящной словесности, но ограничены первой половиной XX века: женщины-писательницы, родившиеся после 1901 года — уже не наш «контингент». Зато практически не имеет границ принадлежность обитательниц Словаря к жанру: прозаики и поэтессы, журналистки, мемуаристки, переводчицы, деятельницы науки и популяризаторы научных знаний, издательницы, хозяйки культурных салонов, все, так или иначе причастные к миру печатного слова — от широко известных имен до обладательниц хотя бы одной газетной заметки.Страницы из книга писательницы том1_Страница_5

Словарь подобного рода не может быть завершен: его всегда будет сопровождать вдохновляющее многоточие. Наша цель, во‑первых, привлечь к увлекательной поисковой работе широкий круг любителей отечественной словесности и ее исследователей, а во‑вторых, дать возможность всем интересующимся воспользоваться хотя бы и не дозревшими еще плодами нашего труда.

Издание словаря НЕ было поддержано органами истории, культуры, книгоиздания и проч.

Уральский следопыт готовит к выходу первое малотиражное издание.

Библиотеки, готовые преобрести экземпляр издания, объём каоторго составит около 1000 страниц, могут прислать заявку на почту uralstalker@mail.ru до конца июня 2020

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