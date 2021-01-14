Поддержан проект

Фонд Президентских грантов объявил победителей.

Уральский Следопыт с проектом С чего начинается Родина

Актуальность проекта заключается в том, что в настоящее время Россия, включившись в мировой процесс глобализации, стремится занять достойное место в ряду наиболее развитых государств. Национальная безопасность не может выстраиваться без глубинного проникновения патриотических идей в сознании миллионов россиян. Основные задачи патриотического воспитания молодого поколения в последние годы решались в ходе реализации государственной программы «Патриотическое воспитание граждан 2016-2020». Она предусматривает, что конечным результатом должны стать формирование гражданско-патриотического сознания у молодого поколения и обеспечение благоприятных условий для духовного и культурного подъема в обществе в целом . Современные условия делают выполнение данной задачи очень сложной. Ведь в реальной жизни детей часто окружает непривлекательная действительность: СМИ и интернет переполнены сценами насилия, безработица, пьянство, наркомания, подрастающее поколение, никому не нужное в мире денежных отношений. Именно поэтому так трудно сегодня воспитывать патриота — человека любящего свою страну и способного идти на жертвы ради Родины. Первым шагом к воспитанию такого человека может стать историческое краеведение. Знание своего края, его прошлого и настоящего необходимо для непосредственного участия в его преобразовании, поскольку родной край - живая, деятельная частица всей страны. Краеведение, несомненно, рождает чувство патриотизма - глубокой любви к Родине.

Сегодня как никогда ясно, что без воспитания патриотических чувств у подрастающего поколения мы не сможем уверенно двигаться вперед, так как наше будущее должно иметь свой духовно-нравственный стержень - Любовь к своей Родине. Однако нельзя рассчитывать, что необходимые для общества нравственные качества сами «произрастут» в сознании подрастающего поколения, их надо активно формировать. В связи с этим проблема патриотического воспитания детей и молодежи приобретает особую актуальность.

Разве можно воспитать гражданина своего отечества, не зная истории родного края? Интерес к краеведческому исследованию всегда актуален и перспективен.

Демократические преобразования в России обнаружили глубокий кризис в системе гражданско-патриотического воспитания. В современных условиях понятия «гражданственность», «гражданский долг», «патриотизм» оторваны от реальной жизни.

Патриотическое воспитание — это система фундаментальных знаний о русском народе, об особенностях быта и трудовой деятельности, национальном характере, психологии, мировоззрении, культуре, а также о семье, своей родословной, о родном крае и всем, что связано с ним. Примеры героизма земляков, через персонификацию, помогают воспитанию патриотизма и гражданственности молодёжи.