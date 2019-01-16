Подготовка к фестивалю

Ледовый штурм идет полным ходом!

началось возведение на площади 1905 года центрального полигона для ледолазания.

В этом году он будет выполнен в виде буквы П, что позволит проводить парные забеги на скорость. При этом спортсмены не будут видеть соперника, а вот для зрителей представится возможность наблюдать действия сразу обоих альпинистов. 30 рядов ледяных блоков позволит поднять стелу на высоту до 12 метров!

Главный судья дисциплины ледолазание Павел Иванов проверяет закладку сооружения и определяет размещение страховочных действий.

Кирпичик пока на уровне "0". За три дня до стартов конструкция должна быть готова и начнет набирать крепость. Соединяются ледяные блоки водой и мокрой снежной кашей. Погода для строительства идеальная: пасмурно и температура -5 - 8 градусов

Накануне ледолазания в Ледовый городок придут молодые художники и покроют ледовые поверхности граффити.

Разрисована будет и стела. Тема рисунков: "Познавательный туризм и творчество Павла Петрович Бажова"