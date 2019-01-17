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НовостиМобильные новости Автор: - 17.01.2019
Соглашение между ЕкСВУ и Уральским следопытом i3
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Подписано Соглашение

между  Автономной некоммерческой организацией «Уральский следопыт»  и Федеральным государственным образовательным учреждением «Екатеринбургское суворовское военное училище Министерства обороны Российской Федерации» о сотрудничестве. Соглашение между ЕкСВУ и Уральским следопытом i3

Соглашение между ЕкСВУ и Уральским следопытом i 10Предметом Соглашения является установление основ сотрудничества Сторон в сфере реализации комплексного проекта
Молодёжный клуб Русского географического общества Уральский следопыт.

Курсанты Екатеринбургского суворовского военного училища несколько лет принимают участие в мероприятиях, организуемых в рамках Молодёжный клуб Русского географического общества Уральский следопыт и неизменно занимают призовые места в состязательных проектах.  В училище сложилась устойчива команда ребят, которые в составе 8-12 команд в различных возрастных категориях побеждают в спортивных, образовательных и патриотических фестивалях. За это особая благодарность педагогам Екатеринбургского суворовского военного училища  Сетлане Николаевне Корщиковой и Назели Аракелян.

Соглашение АНО УС с ЕСВУ i


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