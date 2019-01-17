Подписано Соглашение

между Автономной некоммерческой организацией «Уральский следопыт» и Федеральным государственным образовательным учреждением «Екатеринбургское суворовское военное училище Министерства обороны Российской Федерации» о сотрудничестве.

Предметом Соглашения является установление основ сотрудничества Сторон в сфере реализации комплексного проекта

Молодёжный клуб Русского географического общества Уральский следопыт.

Курсанты Екатеринбургского суворовского военного училища несколько лет принимают участие в мероприятиях, организуемых в рамках Молодёжный клуб Русского географического общества Уральский следопыт и неизменно занимают призовые места в состязательных проектах. В училище сложилась устойчива команда ребят, которые в составе 8-12 команд в различных возрастных категориях побеждают в спортивных, образовательных и патриотических фестивалях. За это особая благодарность педагогам Екатеринбургского суворовского военного училища Сетлане Николаевне Корщиковой и Назели Аракелян.