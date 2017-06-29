Поколение геймеров и ролевиков

– Максим! – крикнула мать из кухни. – Если не шибко занят, мусор вынеси. Ведро с верхом уже. И осторожно там, на лестнице опять чёрт знает что творится.

Макс был занят, но не шибко. Он скопил койнов, теперь решал, какой ещё снаряги прикупить. Дело не срочное, могло подождать.

Он отложил планшет, пошёл на кухню. Ведро и впрямь было полное. А мешок, зараза, был тонкий, расползался. Придётся так всё в ведре и тащить до мусорки.

Выйдя в тамбур, Макс посмотрел в дверной глазок. Чисто, двинули.

Люк мусоропровода был на площадке между этажами. Открыв его, Макс отпрянул, – внутри пузырилась вонючая зелёная жижа. Не иначе очередной неудачный эксперимент безумного учёного из квартиры напротив. Вздохнув, Макс захлопнул люк, зашагал вниз.

Тут свет не горел; со стороны мусоропровода доносились сладострастные стоны, чмоканье и возня. «И приспичило же им! – подумал Макс. – Лучше места не нашли».

Вызвал лифт, спустился на шестой этаж.

Площадку возле мусоропровода облюбовала компания трёх пьяных ботов. Пили из горла, передавая бутылку по кругу. Громко ржали.

– Эй, щегол! – окликнул бот-1. – Курить есть?

– Нет, – сказал Макс.

– Спортсмен, да? – осведомился бот-2. – Бегаешь быстро?

Макс перехватил бутылку у бота-3, расколол её о голову бота-2. Бот-1 получил ногой в пах, скорчился. Бот-3 заскулил и обмочился.

Мерзость какая. Прочь отсюда.

Этажом ниже было тихо, но люк мусоропровода, на котором было нацарапано одно слово, не открывался. Дальше. Спецназ штурмовал квартиру, где гнали самогон и варили мет. Едва Макс запрыгнул в лифт, началась стрельба. Да ну нафиг! Он поехал сразу на первый этаж. Решил сбегать во двор, к соседней хрущёвке, там стоял мусорный контейнер.

По двору ковыляли зомби, на звук хлопнувшей двери повернулись разом. Макс рванул со всех ног. Добежал до контейнера, вытряхнул содержимое ведра, оглянулся. Путь к дому был отрезан, мертвецы надвигались цепью.

– Дуй сюда!

Макс обернулся на крик. Со старой голубятни махал руками Герка, фан меча и магии из соседнего дома.

– Мусоропровод засорился? – спросил Герка, когда Макс влез на голубятню.

– Да ваще атас, – пропыхтел Макс. – Давно здесь?

– Минут пять.

– И долго ещё планируешь сидеть?

Герка глянул на часы.

– Ещё минут двадцать. В шесть мусоровоз приедет, мусорщики сразу всё зачистят.

– Ладно. – Макс перевернул ведро вверх дном, сел.

Зомби понуро бродили вокруг. Взобраться на голубятню у них не хватало соображения.

Послышался топот копыт. Мимо, верхом на белом единороге, проскакала голая девица.

– Ого! – сказал Герка, проводив диву взглядом.



