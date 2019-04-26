Посади дерево на Майской прогулке

19 мая в Екатеринбурге в парке имени Лесоводов России участники традиционной Майской прогулки получат возможность посадить дерево!

На берегу затопленных карьеров Трехозерка в живописном месте будут подготовлены площадки и посадочный материал.

Здесь сойдутся пути трех пешеходных маршрутов: на 17, 36 и 50 километров, поэтому теоретически возможность осуществить мечту сможет каждый.

В подготовке акции принимают участие:

- Молодёжный клуб Русского географического общества "Уральский следопыт" (зачинщик, координатор)

- Уральский государственный лесотехнический университет (предоставляет обученных студентов-волонтеров, инструменты и посадочный материал)

- Федерация спортивного туризма Свердловской области (прокладывает путь, пути подхода)

- Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области ( экологическое обоснование и согласование проведение акции)

Аллея будет носить название Молодёжный клуб Русского географического общества "Уральский следопыт"

Каждый участник акции получит возможность прикрепить именную табличку. Расположение в городе позволит принимать участие в жизни своего дерева: поливать в засушливые периоды, укрывать на зиму от грызунов, вносить подкормку в почву, передавать детям и внукам.

Если ты дошел до Трехозерки весенним днем, то достоин иметь свое дерево в Екатеринбурге!

Первые 100 ( СТО ) саженцев бесплатно предоставляет Уральский государственный лесотехнический университет. Высаживаются только хвойные породы деревьев.

19 мая отправляемся на Майскую прогулку!