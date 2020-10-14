При галстуках

всегда привычно видеть сотрудников журнала «Уральский следопыт», походный рюкзак мы видим на них чаще!

14 октября 2020 года Союз журналистов России в торжественной обстановке принял в свои ряды главного редактора журнала «Уральский следопыт» Максима Фирсова и координатора Молодежного клуба Русского географического общества «Уральский следопыт» Михаила Семенова.

Билеты вручил и выступил с приветственным словом председатель Свердловского творческого союза журналистов Александр Юрьевич Левин.

– Очень рады видеть в наших рядах сотрудников старейшего и знаменитого издания, – отметил Александр Юрьевич.

Максим Юрьевич Фирсов рассказал, как редакция журнала, авторы-краеведы, исследователи и путешественники, фотографы работают, создают журнал сегодня, немало удивив коллег из Союза журналистов:

– У вас в «Уральском следопыте» прямо коммунизм в журналистке!

– Просто у нас все очень любят свою работу и наш уральский край.

Поздравляем Максима Юрьевича и Михаила Геннадьевича!