Сайт uralstalker.com получит поддержку в 2019 году

Состоялся 2 Экспертный совет Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям по отбору организаций - получателей государственной поддержки, осуществляющих ... поддержание в сети Интернет сайтов, имеющих социальное или образовательное значение

Проект "Уральского следопыта", направленный на распространение краеведческих, исторических и географических знаний, ориентированный на молодое поколение читателей оказался в списке получателей государственной поддержки Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям !

http://www.fapmc.ru/rospechat/statements/support/elektronnie.html

Время перестройки и начала тысячелетия существенно изменило наполнение почти всех библиотек в пользу «глянцевых» журналов. Сейчас, когда в обществе возвращается спрос на достоверную информацию, вопрос о предоставлении электронных версий авторитетных изданий встает в полный рост. Архивы «Уральского следопыта» требуют доступности для людей, привыкших черпать информацию из сети Интернет. При этом ссылка на публикацию в этом журнале становится рядом с научными изданиями. Каждый год архивы «Уральского следопыта» тщательно обрабатываются, материалы оцифровываются и размещаются на сайте. За год удается разместить добросовестно подготовленные архивы за десятилетие. Уникальная поисковая система www.uralstalker.com позволяет поступающие запросы удовлетворять своевременно и безошибочно. Это касается предоставления электронных архивов тех временных промежутков, которые заполнены, благодаря участию в программе субсидирования. Семидесятые годы для нашего государства были насыщены открытиями и свершениями, «Уральский следопыт» был на пике популярности, его корреспонденты отправлялись с заданиями редакции в самые укромные и труднодоступные уголки страны. Поэтому широкий доступ к информации, отмеченной следопытским логотипом, позволит расширить базу современным профессиональным и самодеятельным исследователям.

Редакция "Уральского следопыта" продолжает делать доступными архивы легендарного журнала и бесплатно представляет их любознательным пользователям.

В текущем году для вас будут доступны журналы 60-ых – десятилетия хрущевской "оттепели", начала подъема популярности журнала