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Новости Автор: - 04.07.2019
2019 сайт получатели гос.поддержки в области электронных СМИ_Страница_0
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Сайт uralstalker.com получит поддержку в 2019 году

Состоялся 2 Экспертный совет  Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям по отбору организаций - получателей государственной поддержки, осуществляющих ... поддержание в сети Интернет сайтов, имеющих социальное или образовательное значение ФАПиМК лого агентство печати

Проект "Уральского следопыта", направленный на распространение краеведческих, исторических и географических знаний, ориентированный на молодое поколение читателей оказался в списке получателей государственной поддержки Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям !

http://www.fapmc.ru/rospechat/statements/support/elektronnie.html

 

2019 сайт получатели гос.поддержки в области электронных СМИ_Страница_0

Время перестройки и начала тысячелетия существенно изменило наполнение почти всех библиотек в пользу «глянцевых» журналов. Сейчас, когда в обществе возвращается спрос на достоверную информацию, вопрос о предоставлении электронных версий авторитетных изданий встает в полный рост. Архивы «Уральского следопыта» требуют доступности для людей, привыкших черпать информацию из сети Интернет. При этом ссылка на публикацию в этом журнале становится рядом с научными изданиями.  Каждый год архивы «Уральского следопыта» тщательно обрабатываются, материалы оцифровываются и размещаются на сайте. За год удается разместить добросовестно подготовленные архивы за десятилетие. Уникальная поисковая система www.uralstalker.com   позволяет поступающие запросы удовлетворять своевременно и безошибочно. Это касается предоставления электронных архивов тех временных промежутков, которые заполнены, благодаря участию в программе субсидирования. Семидесятые годы для нашего государства были насыщены открытиями и свершениями, «Уральский следопыт» был на пике популярности, его корреспонденты отправлялись с заданиями редакции в самые укромные и труднодоступные уголки страны. Поэтому широкий доступ к информации, отмеченной следопытским логотипом, позволит расширить базу современным профессиональным и самодеятельным исследователям.

Редакция "Уральского следопыта" продолжает делать доступными архивы легендарного журнала и бесплатно представляет их любознательным пользователям.

В текущем году для вас будут доступны журналы 60-ых  –  десятилетия хрущевской "оттепели", начала подъема популярности журнала

Свидетельство о регистрации электронного СМИ

 


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Сайт uralstalker.com получит поддержку в 2019 году 5 out of 5 based on 2 ratings. 2 user reviews.
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