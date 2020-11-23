приглашаем на квест

Традиционный квест, приуроченный к празднованию Дня Героев Отечества, который в России отмечается 9 декабря, Молодежный клуб РГО "Уральский следопыт" посвятит главной проблеме 2020 года - карнтину.

Чтобы предоставить возможность принять участие в игре, решили отряды разделить на аналитиков и разведгруппу. Задача разведгруппы — находить задания на ограниченной территории в суровую декабрьскую субботу, а аналитики, находясь на связи через смартфоны, решают теоретические и интеллектуальные задания. Возможно при этом использовать любые информационные ресурсы.

Положение о проведении квеста ДеньГероя. АНТИВИРУС подписали:

- автономная некоммерческая организация "Уральский следопыт"

- региональное отделение ДОСААФ России Свердловской области

- Министерство образования и молодёжной политики Свердловской области

- Комитет по молодёжной политике Администрации города Екатеринбург

- Департамент образования Администрации города Екатеринбург

с 23 ноября начинают публиковаться задания предварительного этапа, решать которые могут только отряды, прошедшие регистрацию.

активная часть квеста начнется 5 декабря с раздельным последовательным стартом разведгрупп с 9 до 11 часов. Продолительность игры 3 часа с момента старта.