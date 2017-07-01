Общество - свод камней, который обрушился бы, если бы один не поддерживал другого. (Ц.) – Сенека.

Жить счастливо, желая того же своим детям и внукам! Кому этого не хочется? Ни один нормальный человек, не пожелает жестоких, кровопролитных войн. Кому нужны такие жертвы? Это не выгодно. Более того, ни кто из нас не застрахован, что не станет сам жертвой человеческих конфликтов. Вся, или почти вся, известная нам история человечества – это непрерывный бой за место под солнцем. В этом неравном бою гибнет слабый, добропорядочный человек. А выживает сильнейший – эгоист. Пусть не самый мудрый и талантливый, зато лидер! Люди слепо копируют подобный «образец», стремясь найти своё место под солнцем. Место в нашей «человеческой стае». Людей так обучают, начиная с колыбели – родители, школа, общество. Человеческая история заполнена «авторитетами», лидерами и вожаками. Тем не менее, общество людей – это вовсе не стая зверей.

Да, мы не стая, что бы нам ни пытались внушить учителя. Почему? Потому, что в отличие от стаи, где в основе только простая иерархия, в человеческом обществе действует законы. Один из них – это Принцип Пирамиды. Будда, в своём учении, утверждал, что главный закон вселенной – это закон кармы. Он определяет судьбу человека и, круговорот его перевоплощений. При этом Будда, говорил, что человеческая жизнь – непрерывная цепь страданий и мучений. Но сколь-нибудь внятных объяснений природе человеческих страданий, он не дал. Это наводит на размышления о том, что люди, уже тогда забыли о значении пирамиды и, ровным счётом, ничего не помнили об этом законе. Странно, не правда ли? Человеческая забывчивость в этом вопросе кажется совсем не случайной. Кто-то, или что-то не хочет, что бы мы помнили и думали об этом. Возможно закон Кармы и главный во вселенной – вероятно. Трудно оспорить мнение такого авторитетного человека, как Гаутама Будда. Но в одном он ошибался точно. Закон кармы не самый, главный, в повседневной жизни человека. Мне представляется, что главным звеном, определяющим человеческие «страдания», является Принцип Пирамиды (в дальнейшем – П. П.). Принцип Пирамиды безжалостно определяет всю человеческую жизнь, в каждом воплощении, действуя абсолютно независимо от других законов вселенной. Именно он, жёстко детерминирует судьбу и личную смерть, равно как и смерть любых человеческих сообществ, от обыкновенной семьи, народа, государства, до смерти всей, человеческой цивилизации. Мне не приходилось сталкиваться с более жестоким и неумолимым, по своей сути, законом.

Пирамиды, как культовые сооружения, строились по обе стороны океана, древними цивилизациями. Даже на Марсе обнаружены пирамиды, на сделанных со спутника фотографиях. Земные пирамиды тоже хорошо видны из космоса. Эти сооружения символизируют главенство закона бытия, возвеличенного даже выше всего пантеона Богов! Древние, небезосновательно считали верховенство П. П., выше уровня Богов. Именно для этого они и строили каменные пирамиды, в назидание потомкам, на века! Что бы люди никогда не забывали, с чем им всегда придется иметь дело! Ну а мы все, уважаемые читатели, разумеется, забыли, - зачем нам пирамиды. Ученые, философы, эзотерики, пишут какую-то ерунду, о захоронениях, космических пришельцах…

Сейчас, мы с вами, воссоздадим пирамиду и вы, всё вспомните! Мы, все – строители пирамид.

Начнём с самой простой, всем нам известной, пирамиды живых людей, под названием – семья. Нам известно, что у людей, в семье, существует семейная иерархия, напоминающая по форме пирамиду: бабушка и дедушка, их дети, их внуки, правнуки. Вся, эта - известная нам пирамида, состоящая из рождающихся людей, в обыкновенной семье. Каждое поколение людей образует свой этаж – уровень в этой пирамиде. Рассмотрим это подробнее.

У Вас, в семье, родился ребенок?

Что же, от всей души поздравляю, Вас. Вы полноправный строитель семейной пирамиды. Этот, Ваш ребенок – новое поколение. Он, теперь, является, вершиной всей, Вашей, семейной, пирамиды, «располагаясь», вверху! Следующий уровень, этажом ниже, занимаете Вы, родители, теперь уже предыдущее поколение. Соответственно Ваши родители, после рождения этого ребенка, «переезжают» этажом ниже, в этой же семейной пирамиде. Они, автоматически, переходят на уровень – дедушка и бабушка. Теперь они занимают нижний этаж пирамиды. Каждый уровень таких, «живых предков», находиться на своём этаже этой, жесткой, конструкции. Любой, родившийся, в семье ребенок, пополняет следующий, верхний уровень, который давит на всю конструкцию пирамиды, оставляя вас, родителей, этажом ниже. С точки зрения П. П. – абсолютно не важно, родной этот ребенок, или усыновлённый. И, самое главное, ни Вы, ни кто-либо другой, не в состоянии, что-либо изменить в конструкции. Обычная смена поколений! Парадокс пирамиды ещё и в том, что если родившийся у Вас, ребенок умрёт, то Вы, не возвращаетесь на верхний этаж, он остается пустым, до рождения нового ребёнка.

Главное, в П. П., заключается в её непрерывном строительстве. Пирамида тем и страшна, что непрерывно строится! Это не просто схема, а постоянно работающий механизм. Пирамида растёт, непрерывно работая, пожирая всё новые и новые поколения людей. Чем больше живых поколений, тем выше пирамида. Знакомая модель? Ведь именно этот принцип Пирамиды, использует вертикальную, многоэтажную конструкцию человеческих взаимоотношений. Каждое, последующее, поколение, родившееся в Вашей семье, автоматически сдвигает Вас, по этажам пирамиды. Ниже и ниже, неуклонно, приближая к уровню зеро – «0», земля. Ну и что? Спросите вы. А то, что ниже уровня земли – смерть. Под основанием семейной пирамиды, жизни нет, там располагается смерть – кладбище, или то, что иногда называют миром мёртвых. Напоминает простую игру – «Тетрис», где сверху падают кирпичики и, их надо правильно расположить, образуя заполненную стену «пирамиды». Если все пазлы сошлись, то нижний уровень проваливается, освобождая дорогу, вновь идущим! Знакомая игра точно описывает происходящее в семейной пирамиде. Все события, внутри пирамиды, построены строго по временному принципу: прошлое, настоящее, будущее. В основании любой пирамиды лежит треугольник, два родителя и их ребёнок. Этот принцип действует в схеме продолжения рода, где родители различаются по половой принадлежности, а для зачатия необходимо участие двух разнополых существ. Принцип Пирамиды универсален, для любой планеты, любой солнечной системы. Универсальный, но не единственный. Есть бесполые способы размножения, простым делением клеток. Несколько разнятся его проявления, для различных форм жизни, например: у насекомых, он выглядит иначе, чем у человека, но всё равно это П.П.

Вокруг Пирамиды.

Мы с Вами, уважаемый читатель, даже внешне иллюстрируем этот закон: вверху голова, мозг, зрение, слух. Там есть много чего ещё, интересного, но наш разговор не об этом. Ниже, уровнем (этажами) – другие, не менее важные объекты, внутренние органы и конечности, образующие нас с вами. На самом нижнем уровне, располагаются мириадах одноклеточных организмов нашего тела. Для того, что бы быть пирамидой, не обязательно ею выглядеть, или иметь коническую форму. Ведь речь идет не о сооружениях, а о виртуальных понятиях: принципе, программе, если хотите, законе.

Вся ситуация человеческого сообщества: от индивидуума, семьи, клана, племени, народа и, государства – воспроизводит простое, пирамидальное устройство. Этот П. П., далеко не единственный, но, на мой взгляд – основополагающий принцип жизни во вселенной. Его ни как не «обойти», остаётся только научиться им пользоваться, себе во благо! Например, утопическое, на первый взгляд, желание: «что бы ни было войны», мне представляется реальным и, вполне осуществимым.

Изначально, Принцип Пирамиды был призван обеспечивать структуру и порядок в общественной жизни, начиная с цивилизации и государства, заканчивая процессами, внутри любых, живых существ. Закон является не просто программой, а входит в основную, операционную систему – «Человек Земли». Если бы, ни этот закон, то наше с вами, человеческое тело, превратилось бы в хаотическое сборище одноклеточных микроорганизмов, индивидуалов. Каждая, из этих клеточек делала бы всё, что ей заблагорассудиться. Но, действует строгий ПП и эти, одноклеточные, вынуждены обслуживать нас с вами. Кроме нашего тела, есть явление, не менее важное – это сообщество людей, человеческое общество. Собственно, оно и является предметом этого анализа.

Внутри Пирамиды.

Пирамиды могут быть совершенно разные. Их можно классифицировать как по их элементам-участникам, так и по событиям, в них происходящим. Главное отличие заключается в векторе движения времени внутри пирамиды! В разных, по типу конструкции, пирамидах, время движется тоже, по-разному, зачастую, в противоположных направлениях, либо не двигается вовсе, точнее говоря, не имеет вектора и направления. Давайте рассмотрим простые примеры.

В первом варианте, описанном выше – семейная пирамида. Движение в ней происходит сверху в низ, от вершины пирамиды к её основанию. Это движение происходит во времени. Оно обусловлено рождением новых «элементов» – модулей семейной пирамиды, людей. Само рождение человека происходит в определенном пространстве. А, в пирамиде семьи, это просто выглядит, как движение во времени. Как в игре «тетрис». Пространство остается тем же, а ход времени заменяет участников действия на новых, вместо умерших, или убывших. Такая, на первый взгляд, непривычно простая схема взаимодействия пространства и времени.

Во втором варианте, вектор движения времени имеет противоположное направление, от основания пирамиды к её вершине. Это вариант социальной пирамиды. Её образуют социальные сообщества людей и структура власти. Остановимся на нём подробнее. Самая простая, из известных пирамид такого типа – это армия. Движение идет во времени, снизу – вверх, от простого солдата и офицера, до генерала и маршала. Пространство, как и в любой другой пирамиде – неизменно. Оно, задано самой идеей создания подобных пирамид. Такое движение во времени, снизу вверх, среди участников социальных пирамид, принято называть – карьерой. Ну и мы с Вами, читатель, не будем менять терминологию: карьера – так карьера. А что касается названия пирамиды, то это не имеет принципиального значения. Если Вы, мелкий, государственный чиновник, то Вы, можете «вырасти», до кресла премьер-министра. А, простой клерк крупной фирмы, может стать председателем совета директоров. Нет никакой возможности описать здесь все виды подобных пирамид. Да вероятно, и не нужно. Впереди у нас с вами, более интересные открытия и, не в пример, более сложные схемы «жизни» в пирамиде.

Вариант три. Вот здесь и начинаются «сложности». Речь пойдет о пирамидах, со сложным внутренним движением, ротацией! Помимо простых, векторных движений времени, внутри пирамиды чётко видны перемещения в пространстве. Например, человек, «кирпичик» такой социальной пирамиды, может неожиданно перемещаться с «этажа на этаж», как вверх, вниз, так и по горизонтали занимаемого этажа. Причем такое движение, обусловлено внутренними связями между участниками пирамиды и не является проявлением законов мироздания. Эти связи и взаимодействия – внутреннее дело самих участников пирамиды. Именно здесь происходит то, что известно нам как: удача, блат, «связи», интриги, заговоры, и т.п. Подобные схемы, внутри пирамиды, могут образовывать маленькие, временные, по интересам, пирамидки. Например, мафия, или масоны, или ещё что-нибудь подобное. Так вот, внутреннее движение по кругу, как в законе кармы, или просто хаотическая ротация, не имеют направленного вектора движения во времени. Возникает ощущение свободы выбора, свободы вообще, личной, персональной свободы. Эйфория свободы – главный миф для человека. И это ощущение свободы движения, вполне обоснованно. Только дело в том, что вся эта свобода, находиться внутри пирамиды. А, если быть точным, то внутри тех пирамид, в пространство которых вы «прописаны», уважаемый читатель. Возникает естественный вопрос. Что, неужели всё так обусловлено и, свободы у человека нет? Общественной, социальной, семейной свободы у человека не было, нет и, никогда не будет, ни при каких обстоятельствах! А, личная свобода возможна. Полная личная свобода человека, включающая в себя свободу выбора. Закон жесток и непреклонен, но всегда были и будут его нарушители. Из истории мировой цивилизации известны такие примеры, пусть их не особенно много, но они есть! Тем ценнее их опыт для всех. У каждого человека есть шанс сразиться с «мировыми законами», за свою, личную свободу. Это и есть путь воина, а не убийство себе подобных, «заключённых». Но это уже совсем другая история, читатель.

Хотите знать, откуда берутся человеческие страдания? Само пребывание человека в пирамиде, не подразумевает для него существенных страданий. Тем не менее, страдания и мучения людей, о которых говорил Будда – налицо. Более того, ни что не указывает на то, что человечество избавиться от своих мучений и «вечных» проблем. Вся проблема в том, что время, как я, уже писал, в разных пирамидах движется в противоположных направлениях. В вашей, семейной пирамиде, время движется сверху вниз. А в той, социальной пирамиде, участником которой вы являетесь, время движется снизу вверх. Значит «лобовые» столкновения ваших личных, семейных интересов и социального статуса, карьеры – вопрос времени, а не пространства. В любом случае, это неизбежно, и приведёт к разрушительным последствиям. Какое уж тут счастье, одни страдания да мучения, постоянная дилемма выбора, поиск несуществующего компромисса. А, какой может быть компромисс, если два поезда несутся по одной колее, навстречу друг другу? Являясь, одновременно, участником двух и более пирамид, с противоположными векторами хода времени, человек сам себя запихивает в работающую мясорубку и, в результате получившийся катастрофы — «фарш», не пригодный для жизни. Возникает естественный, русский вопрос – что делать? Единого социального «рецепта для всех» никогда не будет. Хотя существенно снизить накал страстей в обществе можно, но об этом в другой раз.

Что касается индивидуальных решений, то каждый, для себя, должен выбрать, участником пирамиды с каким вектором движения времени он является. Если главным приоритетом для Вас, служит семья и дети, то забудьте о карьере и продвижении по социальной лестнице. Довольствуйтесь тем, малым, что даёт Вам судьба, для пропитания и вы, может быть, будете счастливым человеком. Если вы хотите добиться общественной значимости, или хотите «летать» в высоких, духовных сферах – забудьте про семейную пирамиду. Движение времени в ней противоположно по направлению, вектору социальной пирамиды, вас просто будет растягивать, и разрывать на части, как теперь говорят, будет колбасить и плющить. Недаром, существуют народные поговорки: на два стула не сядешь; плохому танцору яйца мешают. Выбор этого пути хорош для одиночки, потому, что придётся пожертвовать всем остальным, ради достижения одной цели. Собственная жертва должна быть осознанной, а не навязанной. Вы, должны точно знать к чему Вы стремитесь и чем, ради этого, жертвуете. Это долгий путь, но в конечном итоге он Вас, точно куда-нибудь приведёт. Если Вы, «правильно» выбрали, то ваш путь будет наполнен энергией и позитивными событиями. Иначе «мясорубка» и страдания.

В различных пирамидах, участником которых вы являетесь, время течет с разной скоростью. Даже при одинаковых векторах движения существует опасность столкновения «кирпичиков» внутри одной и той же пирамиды, из-за разницы скоростей и потоков. Встречные столкновения могут быть в горизонтальной плоскости одного и того же «этажа» и, результат такого столкновения, может оказаться гибельным для вас. Надо сказать, что внутри одной пирамиды происходит много разных, зачастую не понятных, событий и явлений.

Принцип Пирамиды – далеко не единственный в мироздании. Действие таких могущественных явлений, как Закон Кармы и Закон Октав, как и других законов, происходит одновременно, а не последовательно. Принимая это во внимание, очень трудно, почти невозможно, анализировать одну конкретную ситуацию и достоверно предсказывать ход дальнейших событий. Необходим более широкий спектр информации. Да и с самими пирамидами, всё не так очевидно, как это может показаться. Пирамида лишь отдалённо похожа на унылые многоэтажные постройки людей. Некоторые элементы её конструкции нам знакомы, например – «этажи». Некоторые, не очень, например – Зеркало. О других ни Вы, ни я, ничего не знаем. Если о несущей конструкции – этажности пирамид, нам что-то известно, то о Зеркале (кроме как предмета повседневного обихода) нам известно крайне мало. Из истории, мы знаем, что зеркало использовалось для проведения религиозных и магических ритуалов. Из повседневных наблюдений известно, что высшие млекопитающие, животные, боятся видеть своё отображение в зеркале, даже просто в воде. В основе, фундаменте П. П., находится «конструкция-зеркало». Речь идет не о физическом объекте из прозрачного материала с серебряным напылением. Наш объект, зеркало – явление, разделяющее пространство и время, имеющее одинаковую способность к отражению в обеих плоскостях. Однако всё это уводит нас, далеко, за рамки простого, философского эссе.

Давайте, уважаемый читатель, поставим здесь точку. Моя статья не академическое, научное исследование и не эзотерический трактат. Просто теперь, вспоминая о пирамидах, вы будете понимать, для кого они построены, к кому обращались наши предки, что они хотели нам сказать. Вы, наверное, зададите вопрос: Какими источниками, я, пользовался при написании этой статьи? Никакими. Письменных материалов по этой теме, к сожалению, нет, возможно, ни когда и не было. Во всяком случае, мне, об этом ничего не известно. Публикуется множество статей, о финансовых пирамидах, но дальше этого, ни кто не шёл. Так что можете считать эту, мою статью – первоисточником. Раньше знал об этом я, теперь знаете и вы. А знание – это сила!



