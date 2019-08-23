Подготовка фестиваля "Осень Уральского следопыта" началась.
Особо охраняемые природные территории Свердловской области сформируют объединенную площадку, на которой участники квеста смогут продемонстрировать знания и умения в сохранении дикой природы.
Этапы организуют:
Висимский биосферный заповедник
Природный парк "Река Чусовая"
Природный парк "Бажовские места"
Природный парк "Оленьи ручьи"
Минералогический заказник Режевской.
Блок "Природа и экология" дополнят;
Институт экологии растений и животных Уральского отделения Российской Академии наук
Уральский государственный лесотехнический университет
Уральский государственный аграрный университет