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НовостиОсень Уральского следопыта-2019 Автор: - 23.08.2019
фото кубков_ous-18
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Природа и экология

Подготовка фестиваля "Осень Уральского следопыта" началась.

Особо охраняемые природные территории Свердловской области  сформируют объединенную площадку, на которой участники квеста смогут продемонстрировать знания и умения в сохранении дикой природы.

Этапы организуют:

квест Сталкер-66 этап

квест Сталкер-66 этап

Висимский биосферный заповедник

Природный парк "Река Чусовая"

Природный парк "Бажовские места"

Природный парк "Оленьи ручьи"

Минералогический заказник Режевской.

Блок "Природа и экология" дополнят;

Институт экологии растений и животных Уральского отделения Российской Академии наук

Уральский государственный лесотехнический университет

при финансовой поддержке

при финансовой поддержке

Уральский государственный аграрный университет


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