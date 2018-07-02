получил финансовую поддержку Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям в виде субсидии.

Автономная некоммерческая организация Уральский следопыт в течение 2018 года реализует социально значимый проект.

Проект «Удивительный мир!» призван объединить силы и стремления общества в деле изучения и популяризации природного достояния Урало-Сибирского и Арктического региона, его географии, культуры и истории, с целью раскрытия и реализации потенциала региона и его жителей, опираясь на опыт и содействие руководителей и членов региональных отделений Русского географического общества.

В рамках проекта в публикациях , очерках, фотографиях рубрик «Тропой поиска», «Далекое - Близкое», «Легенды и были», «Экспедиция», «Природные парки», «Быть молодым – здорово!», «Наши Проекты» будут представлены достоверные важные факты об истории, краеведению и географии России

Обоснование значимости проекта

Среди молодежи существует тенденция к снижению значимости духовных ценностей, воспитательного воздействия российской культуры, истории как важнейших факторов формирования патриотизма. Забвение национальных традиций грозит для государства и нации потерей идентичности, принятьем ложных приоритетов развития. Особенно это актуально для молодежи, ведь именно она является выразителем основных тенденций развития общества.

Вновь остро встают проблемы, обусловленные слабой связью молодежи региона со своими этнографическими, культурными и историческими корнями, которые питают общественную жизнь и обеспечивают преемственность поколений. В восстановлении этих связей, в оздоровлении нравственного климата общества заложены мощные возможности для раскрытия и реализации потенциала региона и его жителей.

Опираясь на взаимоотношения человека и окружающей его природы, коллективом редакции журнала «Уральский следопыт. uralstalker.com» разработан и реализуется проект «Удивительный мир!», который продолжит многолетнюю работу по процессу преодолению падения социокультурной и этноэкологической самоидентификации жителей государства и связанных с этим духовных проблем.

Проект призван помочь молодому поколению адаптироваться в своем ландшафте, пробудить активный исследовательский интерес к собственному историческому и культурному наследию, т.о. проект способен помочь жителям узнать и понять свой родной регион.

Проект будет способствовать формированию солидарности с «малой родиной», усилению гражданственности, формированию российского патриотизма – как чувства, основанного на знании своей Родины - ее природных богатств, географии, истории и духовно-нравственных традиций.

В ноябре 2016 года Всероссийская организация Русское географическое общество образовала на базе АНО «Уральский следопыт» Молодежный клуб РГО «Уральский следопыт». В обновленный Наблюдательный Совет журнала с 2017 года вошли видные ученые, исследователи, представляющие территории Урала, Сибири и крайнего Севера: академики, доктора и кандидаты наук. Так оценен многолетний вклад журнала в популяризацию знаний для молодежи.

Цель проекта

Проект «Удивительный мир» призван объединить силы и стремления общества в деле изучения и популяризации природного достояния Урало-Сибирского и Арктического региона, его географии, культуры и истории, с целью раскрытия и реализации потенциала региона и его жителей, опираясь на опыт и содействие руководителей и членов региональных отделений Русского географического общества

Проект «Удивительный мир» будет реализовываться путем публикации в ежемесячном журнале «Уральский следопыт. uralstalker.com» материалов, рассчитанных на широкий круг читателей, написанных профессионалами: путешественниками, учеными, специалистами по охране окружающей среды, экологами, краеведами, членами Русского географического общества. Так же электронная (медиа) версия журнала будет традиционно размещаться в сети Интернет – на сайте www.uralstalker.com, анонсы – в социальных сетях

Планируемые результаты

В ходе реализации проекта будут созданы и размещены в каждом номере ежемесячного журнала «Уральский следопыт. uralstalker.com» публицистические материалы, посвященные природным, географическим и культурным богатствам Урало-Сибирского и Арктического региона.

Реализация проекта «Удивительный мир» будет способствовать формированию и развитию патриотического мироощущения россиян, как непреходящей ценности, присущей всем сферам жизни. Проект укрепит привязанность и духовную близость россиян к родному краю, познакомит читателей с географическим и культурным наследием края.

Материалы проекта позволят всем желающим прикоснуться к сокровищам региона, ощутить свою причастность к его жизни и красоте, научат жить в гармонии с окружающей природой, представят необъятность просторов родного края. Проект нацелен пробуждать чувство гордости за свою Родину, а так же желание и интерес исследовать все ее природное и культурное разнообразие, участвовать в раскрытии и реализации потенциала государства. Материалы проекта познакомят с красотами природы, национальными особенностями и особенностями населяющих регион народов, будут воспитывать чувство гордости за Родину, учить жить в гармонии с окружающей природой, представят необъятность просторов родного края.