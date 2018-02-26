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Новости Автор: - 26.02.2018
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проект Удивительный мир

журнала Уральский следопыт попал в
Список проектов региональных и местных печатных СМИ, одобренных на заседании экспертного совета Роспечати 21.02.2018

Проект Удивительный мир! призван объединить силы и стремления общества в деле изучения и популяризации природного достояния Урало-Сибирского и Арктического региона, его географии, культуры и истории, с целью раскрытия и реализации потенциала региона и его жителей, опираясь на опыт и содействие руководителей и членов региональных отделений Русского географического общества. В рамках проекта  в публикациях , очерках, фотографиях  будут представлены  достоверные  важные факты об истории, краеведении и географии России.

Реализация проекта Удивительный мир! будет способствовать формированию и развитию патриотического мироощущения россиян, как непреходящей ценности, присущей всем сферам жизни. Проект укрепит привязанность и духовную близость россиян к родному краю, познакомит читателей с географическим и культурным наследием края. Материалы проекта позволят всем желающим прикоснуться к сокровищам региона, ощутить свою причастность к его жизни и красоте, научат жить в гармонии с окружающей природой, представят необъятность просторов родного края. Проект нацелен пробуждать чувство гордости за свою Родину, а так же желание и интерес исследовать все ее природное и культурное разнообразие, участвовать в  раскрытии и реализации потенциала  государства. Материалы проекта  познакомят с  красотами природы,  национальными особенностями и особенностями населяющих регион народов, будут воспитывать чувство гордости за Родину, учить жить в гармонии с окружающей природой, представят необъятность просторов родного края.

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2018 03 март


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