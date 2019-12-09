прошел патриотический квест

в воскресение 8 декабря "День Героев", приуроченный празднованию памятной даты: День Героев Отечества.

В этом году в игре приняло участие 86 подразделений - команд, приехавших со Свердловской области.

В первой части фестивальной программы после старта подразделения отправились по центральной части выполнять задания и зарабатывать баллы а так же артефакты. На каждом этапе помощники организаторов выдавали необычные артефакты - буквы. Выделенные на этап буквы ( 3 комплекта алфавита) закончились достаточно быстро и подразделения с запасом артефактов продолжили состязания только с набором баллов.

Этапы были разделены на условные блоки:

- военно-патриотические, организованные региональным отделением ДОСААФ России Свердловской области

- спортивные, туристские, подготовленные компанией "Реальный мир"

- на знание, образование и общий кругозор, в формировании которых приняли участие партнеры - образовательные и досуговые учреждения, музеи

А еще были заочные задания, которые приносили активным в интернет-секторе командам дополнительные артефакты:

- предварительный, стартовавший за две недели до мероприятия на знание боеприпасов

- конкурс репостов, показывающий популярность участников у друзей и готовность поддержать свое подразделение

- задания, появляющиеся каждые 20 минут и требующие способность быстро ориентироваться в печатном издании, обладая начальными условиями

Во второй части фестивальной программы построившимся на площади у Окружного Дома офицеров подразделениям требовалось образовать, используя запас букв, наибольшее количество названий для оружия и боеприпасов. Здесь в течение 15 минут подразделениям пришлось поднять весь накопленный словарный запас и выложить из них слова.

Таким образом и были определены победители квеста "День Героев".

После подсчет и экспертной оценки филологов названы победители по категориям

учащиеся школ, лицеев:

№

подразделения Название

команды населенный

пункт образовательное

учреждение количество

слов 30 Гринвич Екатеринбург МАОУ СОШ 71 12 63 Орден русских рыцарей Екатеринбург МАОУ СОШ 71 11 40 Вертикаль Екатеринбург МБВСОУ ЦО №224 10

студенты колледжей и техникумов

№

подразделения Название

команды населенный

пункт образовательное

учреждение количество

слов 27 РХБЗ Екатеринбург ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» 12 23 Легион Екатеринбург ГАПОУ СО Екатеринбургский автомобильно-дорожный колледж 11 82 Стиляги Екатеринбург Колледж Управления и Сервиса Стиль 10 (45 букв)

участники военно-патриотических клубов и учебных заведений

№

подразделения Название

команды населенный

пункт образовательное

учреждение количество

слов 50 Уральский богатыри Екатеринбург Екатеринбургское суворовское военное училище 21 28 Наследники Победы Екатеринбург ГБОУ СО КШИ «Екатеринбургский кадетский корпус 17 49 Географический спецназ Екатеринбург Екатеринбургское суворовское военное училище 14 (57 букв)

производится подсчет заработанных подразделением баллов на основании собранных с этапов протоколов