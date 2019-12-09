прошел патриотический квест

в воскресение 8 декабря "День Героев", приуроченный празднованию памятной даты: День Героев Отечества.
В этом году в игре приняло участие 86 подразделений - команд, приехавших со Свердловской области.
В первой части фестивальной программы после старта подразделения отправились по центральной части выполнять задания и зарабатывать баллы а так же артефакты. На каждом этапе помощники организаторов выдавали необычные артефакты - буквы. Выделенные на этап буквы ( 3 комплекта алфавита) закончились достаточно быстро и подразделения с запасом артефактов продолжили состязания только с набором баллов.Этапы были разделены на условные блоки:
- военно-патриотические, организованные региональным отделением ДОСААФ России Свердловской области
- спортивные, туристские, подготовленные компанией "Реальный мир"
- на знание, образование и общий кругозор, в формировании которых приняли участие партнеры - образовательные и досуговые учреждения, музеи
А еще были заочные задания, которые приносили активным в интернет-секторе командам дополнительные артефакты:
- предварительный, стартовавший за две недели до мероприятия на знание боеприпасов
- конкурс репостов, показывающий популярность участников у друзей и готовность поддержать свое подразделение
- задания, появляющиеся каждые 20 минут и требующие способность быстро ориентироваться в печатном издании, обладая начальными условиями
Во второй части фестивальной программы построившимся на площади у Окружного Дома офицеров подразделениям требовалось образовать, используя запас букв, наибольшее количество названий для оружия и боеприпасов. Здесь в течение 15 минут подразделениям пришлось поднять весь накопленный словарный запас и выложить из них слова.
Таким образом и были определены победители квеста "День Героев".
После подсчет и экспертной оценки филологов названы победители по категориям
учащиеся школ, лицеев:
|№
подразделения
|Название
команды
|населенный
пункт
|образовательное
учреждение
|количество
слов
|30
|Гринвич
|Екатеринбург
|МАОУ СОШ 71
|12
|63
|Орден русских рыцарей
|Екатеринбург
|МАОУ СОШ 71
|11
|40
|Вертикаль
|Екатеринбург
|МБВСОУ ЦО №224
|10
студенты колледжей и техникумов
|№
подразделения
|Название
команды
|населенный
пункт
|образовательное
учреждение
|количество
слов
|27
|РХБЗ
|Екатеринбург
|ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»
|12
|23
|Легион
|Екатеринбург
|ГАПОУ СО Екатеринбургский автомобильно-дорожный колледж
|11
|82
|Стиляги
|Екатеринбург
|Колледж Управления и Сервиса Стиль
|10 (45 букв)
участники военно-патриотических клубов и учебных заведений
|№
подразделения
|Название
команды
|населенный
пункт
|образовательное
учреждение
|количество
слов
|50
|Уральский богатыри
|Екатеринбург
|Екатеринбургское суворовское военное училище
|21
|28
|Наследники Победы
|Екатеринбург
|ГБОУ СО КШИ «Екатеринбургский кадетский корпус
|17
|49
|Географический спецназ
|Екатеринбург
|Екатеринбургское суворовское военное училище
|14 (57 букв)
производится подсчет заработанных подразделением баллов на основании собранных с этапов протоколов