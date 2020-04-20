Проведена онлайн игра

Незнайка на Луне в воскресение 19 апреля с 12 до 14:15 по уральскому времени.

Запланированная экономико-правовая игра, учитывая особенности режима самоизоляции, претерпела организационные изменения. На подготовительном этапе рассматривалась площадка для массовой квест-игры одного из ведущих ВУЗов Урала, имеющего экономико-правовую специализацию. Вступивший в действие и ужесточающийся режим карантина в регионе и стране в целом потребовали принципиальной переработки концепции. В результате в игру вступили команды, члены которых порой находились в разных местах со своими компьютерами, коммуникаторами, планшетами. Это позволило решать одновременно разные задания в рамках одной команды: кто-то взялся за экономический блок, другой - за литературный, а третий - за спортивный. И волонтеры-организаторы оказались не просто в разных местах, а порой в разных городах региона, оставив привычные места работы или учебы.

12 блоков заданий по 20 вопросов.

Реализация онлайн позволила принять участие команд из соседних регионов, что оказало существенное влияние на распределение результатов:

категория школьники до 8 класса :

Команда Сумма Голубой комбайн г. Челябинск Академический лицей 95 560 Туристический клуб "Вершина" г. Староуткинск 418 Реинкарнация г. Полевской ЦРТ им. Бобровой 374 ЭРОН 279 Искорка 272 Радуга 258 Лунатики 221 Отвага 218 РДШ СОШ 18 Белоярский 218 Шпунтики 112 Искорка-искорка 97 Искатель 74 Земляне 44 Искатель 0

категория старшие школьники и студенты колледжей, техникумов

Команда Сумма Томские исследователи г. Томск Лицей №1 510 Беркут г. Полевской ЦРТ им. Бобровой 457 Пятерка из Ватикана г. Екатеринбург Екатеринбургский политехникум 299 ТитаниУм 283 Наследники Победы 247 Ахмет сила 219 Космос 140 Швах Бабах 125 Габелла 0 Суета 0

категория студенты высших учебных заведений

Команда Сумма Поехали! г. Курск Курский государственный университет 487 Яйко г. Екатеринбург Уральский государственный медицинский университет 458 Русская гордость г. Екатеринбург Уральский Федеральный университет 124 Лунатики 77 Восход 0

категория: сборные и разновозрастные команды

Команда Сумма Коворкинг Белоярский пос. Белоярский 489 Клещи г. Верхний Тагил 471 Космос наш! г. Екатеринбург ДЮЦ Калейдоскоп клуб Орфей 466 Гайдаровцы 412 Сириус 301 Время первых 301 Герполодограф 296 Протеже 266 Звезда2020 249 Джеддаки 224 Каляка-маляка 218 Домоседки 165 Волокут 131 Атлантида 123 Добровольцы 122 Обезьяны 112 Кролики с Луны 105 Созвездие 97 Травники 92 Разбойницы 90 Аннигиляция 85 Предания старины 84 ЕКБ_Каяк_Тим 84 Создатель 75 Взлёт 75 Бессмертный пони 64 Математики 63 Ниф-ниф, Наф-наф, Нуф-нуф 51 Счастливые бурундуки 49 Экстриммисски 30 Турклуб УрФУ Рифей 26 Тушканчики 26 Никалёт 5 Маргиналы 3 Катюша 3 Красотки 0 Дружная семейка на карантине 0

по результатам опроса участников самым каверзным вопросом оказался

180. Когда президент Трамп сможет начать добычу на Луне нефти, каменного угля?

А по мнению организаторов, наибольшая активность была отмечена при ответе на блок

До встречи на новых проектах Уральского следопыта!



