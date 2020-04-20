Проведена онлайн игра

Незнайка на Луне в воскресение 19 апреля с 12 до 14:15 по уральскому времени.
Запланированная экономико-правовая игра, учитывая особенности режима самоизоляции, претерпела организационные изменения. На подготовительном этапе рассматривалась площадка для массовой квест-игры одного из ведущих ВУЗов Урала, имеющего экономико-правовую специализацию. Вступивший в действие и ужесточающийся режим карантина в регионе и стране в целом потребовали принципиальной переработки концепции. В результате в игру вступили команды, члены которых порой находились в разных местах со своими компьютерами, коммуникаторами, планшетами. Это позволило решать одновременно разные задания в рамках одной команды: кто-то взялся за экономический блок, другой - за литературный, а третий - за спортивный. И волонтеры-организаторы оказались не просто в разных местах, а порой в разных городах региона, оставив привычные места работы или учебы.
12 блоков заданий по 20 вопросов.
- Литературные герои (вопросы по книге Носова и по мультфильму Незнайка на Луне)
- История освоения космоса (вопросы по космической тематике)
- Уральские следопыты (вопросы по журналу)
- Экономика (экономические задачки и вопросы с привязкой к произведению)
- Уголовный кодекс (нарушения российских законов в произведении)
- Конституция (права и обязанности)
- Поправки в конституцию (вопросы по поправкам)
- Луна (все про Луну)
- Взгляд с Луны (вопросы про Землю и ближний космос)
- Космическая зарядка (активные задания и упражнения)
- Творчество (стихи, песни про Луну и космос)
- Безопасность тепла (в космосе и на Земле)
Реализация онлайн позволила принять участие команд из соседних регионов, что оказало существенное влияние на распределение результатов:
категория школьники до 8 класса:
|
Команда
|
Сумма
|Голубой комбайн
г. Челябинск Академический лицей 95
|
560
|Туристический клуб "Вершина"
г. Староуткинск
|
418
|Реинкарнация
г. Полевской ЦРТ им. Бобровой
|
374
|ЭРОН
|279
|Искорка
|272
|Радуга
|258
|Лунатики
|221
|Отвага
|218
|РДШ СОШ 18 Белоярский
|218
|Шпунтики
|112
|Искорка-искорка
|97
|Искатель
|74
|Земляне
|44
|Искатель
|0
категория старшие школьники и студенты колледжей, техникумов
|
Команда
|
Сумма
|Томские исследователи
г. Томск Лицей №1
|510
|Беркут
г. Полевской ЦРТ им. Бобровой
|457
|Пятерка из Ватикана
г. Екатеринбург Екатеринбургский политехникум
|299
|ТитаниУм
|283
|Наследники Победы
|247
|Ахмет сила
|219
|Космос
|140
|Швах Бабах
|125
|Габелла
|0
|Суета
|0
категория студенты высших учебных заведений
|
Команда
|Сумма
|Поехали!
г. Курск Курский государственный университет
|487
|Яйко
г. Екатеринбург Уральский государственный медицинский университет
|458
|Русская гордость
г. Екатеринбург Уральский Федеральный университет
|124
|Лунатики
|77
|Восход
|0
категория: сборные и разновозрастные команды
|
Команда
|
Сумма
|Коворкинг Белоярский
пос. Белоярский
|489
|Клещи
г. Верхний Тагил
|471
|Космос наш!
г. Екатеринбург ДЮЦ Калейдоскоп клуб Орфей
|466
|Гайдаровцы
|412
|Сириус
|301
|Время первых
|301
|Герполодограф
|296
|Протеже
|266
|Звезда2020
|249
|Джеддаки
|224
|Каляка-маляка
|218
|Домоседки
|165
|Волокут
|131
|Атлантида
|123
|Добровольцы
|122
|Обезьяны
|112
|Кролики с Луны
|105
|Созвездие
|97
|Травники
|92
|Разбойницы
|90
|Аннигиляция
|85
|Предания старины
|84
|ЕКБ_Каяк_Тим
|84
|Создатель
|75
|Взлёт
|75
|Бессмертный пони
|64
|Математики
|63
|Ниф-ниф, Наф-наф, Нуф-нуф
|51
|Счастливые бурундуки
|49
|Экстриммисски
|30
|Турклуб УрФУ Рифей
|26
|Тушканчики
|26
|Никалёт
|5
|Маргиналы
|3
|Катюша
|3
|Красотки
|0
|Дружная семейка на карантине
|0
по результатам опроса участников самым каверзным вопросом оказался
180. Когда президент Трамп сможет начать добычу на Луне нефти, каменного угля?
А по мнению организаторов, наибольшая активность была отмечена при ответе на блок
До встречи на новых проектах Уральского следопыта!