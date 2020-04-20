Рейтинг@Mail.ru
НовостиМобильные новости Автор: - 20.04.2020
11 Незнайка на Луне 14
Комментариев нет

Проведена онлайн игра

Незнайка на Луне в воскресение 19 апреля с 12 до 14:15 по уральскому времени.

Запланированная экономико-правовая игра, учитывая особенности режима самоизоляции, претерпела организационные изменения.  На подготовительном этапе рассматривалась площадка для массовой квест-игры одного из ведущих ВУЗов Урала, имеющего  экономико-правовую специализацию.  Вступивший в действие и ужесточающийся режим карантина в регионе и стране в целом потребовали принципиальной переработки концепции. В результате в игру вступили команды, члены которых порой находились в разных местах со своими компьютерами, коммуникаторами, планшетами. Это позволило решать одновременно разные задания в рамках одной команды: кто-то взялся за экономический блок, другой - за литературный, а третий - за спортивный.  И волонтеры-организаторы оказались не просто в разных местах, а порой в разных городах региона, оставив привычные места работы или учебы.

12 блоков заданий по 20 вопросов.

  1. Литературные герои (вопросы по книге Носова и по мультфильму Незнайка на Луне)
  2. История освоения космоса (вопросы по космической тематике)
  3. Уральские следопыты (вопросы по журналу)
  4. Экономика (экономические задачки и вопросы с привязкой к произведению)
  5. Уголовный кодекс (нарушения российских законов в произведении)
  6. Конституция (права и обязанности)
  7. Поправки в конституцию (вопросы по поправкам)
  8. Луна (все про Луну)
  9. Взгляд с Луны (вопросы про Землю и ближний космос)
  10. Космическая зарядка (активные задания и упражнения)
  11. Творчество (стихи, песни про Луну и космос)
  12. Безопасность тепла (в космосе и на Земле)

Реализация онлайн позволила принять участие команд из соседних регионов, что оказало существенное влияние на  распределение результатов:

категория школьники до 8 класса:

Команда

Сумма
Голубой комбайн 

г. Челябинск
Академический лицей 95

560
Туристический клуб "Вершина"

г. Староуткинск 

418
Реинкарнация

г.  Полевской
ЦРТ им. Бобровой

374
ЭРОН 279
Искорка 272
Радуга 258
Лунатики 221
Отвага 218
РДШ СОШ 18 Белоярский 218
Шпунтики 112
Искорка-искорка 97
Искатель 74
Земляне 44
Искатель 0

категория старшие школьники и студенты колледжей, техникумов

Команда

Сумма
Томские исследователи

г. Томск
Лицей №1
 510
Беркут

г. Полевской
ЦРТ им. Бобровой
 457
Пятерка из Ватикана

г. Екатеринбург
Екатеринбургский политехникум
 299
ТитаниУм 283
Наследники Победы 247
Ахмет сила 219
Космос 140
Швах Бабах 125
Габелла 0
Суета 0

категория студенты высших учебных заведений

Команда

  Сумма
Поехали! 

г. Курск
Курский государственный университет
 487
Яйко 

г. Екатеринбург
Уральский государственный медицинский университет
 458
Русская гордость

г. Екатеринбург
Уральский Федеральный университет
 124
Лунатики 77
Восход 0

категория: сборные и разновозрастные команды

Команда

Сумма
Коворкинг Белоярский

пос. Белоярский
 489
Клещи

г. Верхний Тагил
 471
Космос наш!

г. Екатеринбург
ДЮЦ Калейдоскоп клуб Орфей
 466
Гайдаровцы 412
Сириус 301
Время первых 301
Герполодограф 296
Протеже 266
Звезда2020 249
Джеддаки 224
Каляка-маляка 218
Домоседки 165
Волокут 131
Атлантида 123
Добровольцы 122
Обезьяны 112
Кролики с Луны 105
Созвездие 97
Травники 92
Разбойницы 90
Аннигиляция 85
Предания старины 84
ЕКБ_Каяк_Тим 84
Создатель 75
Взлёт 75
Бессмертный пони 64
Математики 63
Ниф-ниф, Наф-наф, Нуф-нуф 51
Счастливые бурундуки 49
Экстриммисски 30
Турклуб УрФУ Рифей 26
Тушканчики 26
Никалёт 5
Маргиналы 3
Катюша 3
Красотки 0
Дружная семейка на карантине 0

по результатам опроса участников самым каверзным вопросом оказался

180. Когда президент Трамп сможет начать добычу на Луне нефти, каменного угля?09 Незнайка на Луне 20

А по мнению организаторов, наибольшая активность была отмечена при ответе на блок

  1. Литературные герои (вопросы по книге Носова и по мультфильму Незнайка на Луне)

До встречи на новых проектах Уральского следопыта!


Страницы: 1 2
Tags:, ,
Проведена онлайн игра 0 out of 5 based on 0 ratings. 0 user reviews.
Комментарии:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Рейтинг@Mail.ru