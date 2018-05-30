Рабочая встреча

с депутатом Государственной Думы VII созыва Львом Игоревичем Ковпаком состоялась 30 мая.

Главный редактор журнала "Уральский следопыт" Максим Фирсов и координатор Молодёжного клуба Русского географического общества Михаил Семёнов рассказали о том, как прошел фестиваль "Майский экстрим", которому Лев Игоревич оказал благотворительную помощь продуктами питания, в результате чего было накормлено более тысячи участников фестиваля. Максим Фирсов от "Уральского следопыта" вручил Льву Игоревичу благодарственное письмо.

Обсудили развитие молодёжного движения в Свердловской области и Молодёжного клуба РГО в частности, наметили планы сотрудничества.

Живой интерес вызвал журнал "Уральский следопыт", его содержание и стабильность выхода, участие в грантовой программе Фонда президентских грантов

Депутат Государственной Думы выразил желание и дал задание своему помощнику обеспечить подписку на "Уральский следопыт" всех детских домов Свердловской области.

Так после участия в молодёжном фестивале "Майский экстрим" устанавливаются плодотворные и долгосрочные отношения между старейшим краеведческим молодёжным журналом "Уральский следопыт" и Государственной Думы VII созыва, Членом комитета по бюджету и налогам Львом Игоревичем Ковпаком.