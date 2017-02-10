РАЗБИТАЯ ЧАШКА

- Илья Андреевич, к вам Рогозин. Вы ему назначали на это время.

Пухленькая секретарша Марина едва протиснулась в дверь, даже не пытаясь зайти целиком, только показала округлое плечо и широкую физиономию. Впрочем, личико у неё было хоть и не ахти, но не такое уж страшное. Во всяком случае, не вызывало отвращения. То, что надо. Нельзя же совсем шокировать клиентов перед тем, как они попадут на приём к психологу. В остальном Марина полностью устраивала Илью Андреевича, как секретарь.

Испытывая на себе брезгливое безразличие со стороны клиентов-мужчин и снисходительную надменность женщин, она им в отместку неприступной крепостью стояла перед входом в кабинет. И туда, глядя на эту хмурую громадину, не рисковал зайти без разрешения ни один посетитель, каким бы бесцеремонным он не был.

Своему шефу Марина визитами не докучала, кляня неудобную дверь, чересчур узкую для её габаритов, и входила только по вызову. К тому же она не слишком привередлива в вопросе размера своей зарплаты, прекрасно понимая, что найти такую работу где-то ещё женщине с подобной внешностью весьма проблематично.

Для Ильи Андреевича, психолога со стажем, это не было какой-то тайной. Он прекрасно разбирался в людях, чему обязывала профессия, и не стеснялся использовать накопленный багаж знаний, чтобы извлкать выгоду.

- Рогозин? Да, да, пусть заходит.

Он ждал этого человека, ждал с нетерпеливым трепетом, сравнимым разве что с чувствами влюбленного мальчишки, предвкушающего романтику первого свидания. Тщательно готовился к встрече, обдумывая разные модели поведения.



