Бойченко Г.-На живца-43

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По заявке автора текст произведения будет удален, но останется название, имя автора и рецензия

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Многие считают, что от хорошего рыболова требуется только умение легко, не краснея, врать. Но это глубокое заблуждение. Голое враньё бесполезно, на это способен любой новичок. Обстоятельные подробности, изящные правдоподобные штрихи, общее впечатление щепетильной, почти педантической правдивости – вот что характерно для опытного рыбака.

Джером К. Джером. Трое в лодке, не считая собаки

1.

По длинному коридору Управления внутренних дел по городу Таёжску стремительным широким шагом продвигался мужчина лет шестидесяти или около того, в форме полковника полиции. Он был высок и широкоплеч и зажимал под мышкой папку с какими-то бумагами. Следом за ним, семеня ножками, почти бежала молоденькая девушка в погонах лейтенанта.

– Товарищ полковник, – просительно тянула она.

– Отстань! – Бросил на ходу мужчина, даже не удосужив просительницу взглядом.

– Ну, товарищ полковник, – не унималась та, всё так же маяча у него за спиной.

Мужчина вышел на небольшую площадку в конце коридора – пятачок размерами два на два метра – и, вынув из кармана брюк связку ключей, быстрым движением отворил дверь. Войдя внутрь, он не стал запирать её. Этим воспользовалась девушка, ловко, словно синичка, нырнув в открывшийся проём. Полковник бросил папку на край стола и уселся в кресло. «Синичка» продолжала клянчить:

– Товарищ полковник!

– Хватит, Нечипоренко. Иди – работай!

– Ну, товарищ полковник! – Взмолилась та.

– Лейтенант, – взорвался мужчина, – вы мне уже со своими просьбами плешь на голове проели.

– Это не я, – исподлобья посмотрев на начальника УВД, сердито ответила Нечипоренко. – Это ваша жена.

– Что? – Поперхнулся воздухом полковник. – Мало того, что мне весь мозг вынесли своим попрошайничеством, так теперь вы ещё и дерзите своему непосредственному начальнику!

Поняв, что молчанием своего не добьёшься, лейтенант, изобразив на лице мольбу, начала по новой:

– Ну, товарищ полковник!

– Хватит! Слышишь? Хватит мне тут «товарищьполковникать»! – Поднявшись, мужчина начал мерить аршинными шагами пол крошечного кабинета. Со стороны он напоминал тигра, мечущегося по клетке. – Мне осталось всего три года! Слышишь? Три года, и я – на пенсии! Буду внучат нянчить, клубничные грядки полоть, – он резко остановился, поднял лицо к потолку и, молитвенно сложив руки, заговорил в полный голос. – Господи! Дай мне спокойно дожить до пенсии и не сойти с ума от этих охламонов!



