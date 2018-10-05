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Литературное агентствов отдел фантастики АЭЛИТА Автор: - 05.10.2018
аэлита кубок 3
1 комментарии

Буглак Т.-Выбор Младенца-52

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" .   Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго  и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией.  По заявке автора текст произведения будет удален, но останется название, имя автора и рецензия

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Благодарю за поддержку мою сестрёнку.
Особая благодарность моему другу Александру Герасименку

Перед самым началом стажировки тяжело заболела Нисса. А она не только психолог, контактёр и ответственная за быт нашего маленького экипажа, она – наш талисман. Мы уж думали, что нам разрешат отложить рейс, но не тут-то было. К первой неприятности добавились ещё две – нам в просьбе отказали, к тому же навесили на шею новичка.

– Вам в экипаже и так полагается биолог и врач. – Куратор не обращал внимания на наши кислые лица.

Да и сам новичок, видать, был не в восторге. Невысокий, чернявый и худой парень смотрел на нас исподлобья, но всё же протянул руку:

– Здравствуйте.

Выговор у него был с едва уловимым акцентом, и Лёшка поинтересовался:

– Ты с какой планеты?

– С Помоны.

– А, аграрии, – улыбнулся я.

– Да! И что?! – Парень совсем ощетинился.

– Да ничего. – Я пожал плечами. – Я вообще из «рыбьих пастухов», с Тефиды.

Новичок немного оттаял:

– Меня Эл зовут.

– А полностью как? – уточнил Лёшка.

– Элагабал. – Парень снова помрачнел.

– Как?! – удивился я. – Это в честь древнего императора, что ли?

– Нет, – биолог вздохнул, – в честь пра-пра... в общем, сколько-то там прадеда-учёного.

– Погоди, – Лёшка оживился, – это он первым, ещё до Контакта, высказал идею «рукотворной панспермии»? «Жизнь создаёт Разум, Разум создаёт Жизнь»?

– Он. – Биолог впервые улыбнулся, а мы уважительно присвистнули.

Идеи его предка не только стали во многом смыслом освоения нами Галактики, но и до сих пор помогали в практике: на открытиях Элагабала строилась вся современная генетика.

– Ну что же, устраивайся, – улыбнулся я новичку.

  • ***

Прежний наш маршрут из-за болезни Ниссы перешёл к другому экипажу, а нам предстояло в авральном темпе готовиться к рейсу на биологическую базу у одной из трансформируемых для жизни планет. Эл как раз и отвечал за груз – несколько холодильников с какими-то образцами, – и очень за них боялся: «Три года работы нашей группы». Я двое суток корпел над маршрутом, а Лёшка перепроверял системы нашего кораблика, маленького, служившего не одному поколению стажёров, но надёжного, как старый друг. Пока шла подготовка, тревоги забылись, да и Эл, вроде, оказался неплохим парнем.


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Комментарии:

1 comment

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  1. Картинка профиля stalker

    Борис Долинго

    05.10.2018 at 20:24 - Ответить

    Специальные команды учёных занимаются расселением жизни по планетам Галактики. Что касается самого основного сюжета, то он крайне бесхитростный – это стандартная смесь из столкновения людей «гуманного будущего» и извергов на планете с «потерянной колонией».
    Увы, ничего оригинального, чего уже не было сказано не раз, в этом смысле автор не сказала. Попытка привлечь творчество Стругацких ни в чём не помогла, а только усиливает эклектичность сюжета.
    С самого начала серьёзное нарекание вызывает завязка сюжета, которая начинается с инцидента, описываемого фразой «…за несколько секунд до перехода перед нами выскочил какой-то козёл на яхте, создав мощную гравитационную волну, наложившуюся на нашу. Ну и выкинуло нас неизвестно куда…». И сразу возникает вопрос: что это за организация стартов звездолётов (у очень развитой и очень гуманной цивилизации!), где «какой-то козёл на яхте» может отправить стартующий корабль «неизвестно куда»? Да ещё так повредив звездолёт, что основной бортовой вычислитель сдох, а все переборки стали поскрипывать (впрочем, далее по тексту автор, похоже, забывает, что звездолёт повреждён и т.д.). И никакой системы защиты от случайной «гравитационной волны», в принципе, у стартующего звездолёта нет? Странно, не правда ли?
    Т.е., с самого начала (как и до самого конца действия) автор рисует крайне неубедительную «картину мира», тем более, что сказано всё настолько столь буднично («какой-то козёл на яхте»), что создаётся впечатление, словно подобное – обычное для героев явление. Примерно как ныне: «нас подрезал какой-то козёл на «Тойоте». Таким образом, завязка сюжета (её обоснование) описана драматично, но очень неубедительно. Не в том смысле неубедительно, что звездолёт не может попасть в какую-то аварийную ситуацию, в принципе, но в том, КАК это описано. Ведь при такой «организации полётов» половина звездолётов должна оказываться, черт те где. ))))
    Опять же, как уже писал в нескольких других минирецкензиях: для юмористического рассказа это ещё кое-как сгодилось бы (в «юморе» рамки фант.допущений намного менее жёсткие), а вот для «твёрдого НФ» – явно не шибко убедительно.
    Очень сильно не убедительный момент – отдалённость времени действия в будущем. Т.е., в тексте упоминается, что земляне летают по Галактике уже не менее миллиона (!) лет – а всё описание быта космонавтов и т.п. не ушло дальше современного нам. Как-то это… ну, не совсем естественно. Вы только представьте себе: миллион лет прошёл. А земляне по-прежнему летают на корабликах, на которых «бортовые вычислители», «скрипящие переборки» и т.д., и т.п.? Стоило либо более сильное воображение включить для описания быта далёких потомков – либо просто аккуратнее обращаться с временными рамками (ну не миллион лет – а тысячу хотя бы; хотя и за тысячу лет стоило бы ждать куда больших изменений именно по «быту», чем описаны).
    Опять же, планету, на которой оказались герои, терраморфировали «около миллиона лет тому назад» – и за это время колония на планете не развилась дальше «простеньких радиопередатчиков и пороховых бомб»?! Да ладно! Ну и что, что из первых поселенцев там все, якобы, умерли, и остались одни дети? За миллион лет – только вдумайтесь: миллион лет! – любое общество шагнёт уж куда дальше, чем до простой телеги. Я понимаю, сгинули бы вообще колонисты – вполне реально, но чтобы не поднялись за это время выше уровня 19 века – начала 20 века, это – невероятно.
    И ещё: и при этом на планете оказывается «какой-то старик» из местных, который помнил, «как всё было»?! Это как так?! Если изначально «все взрослые умерли и оставались одни дети»? И старик, помнящий всё через миллион лет? Это старик из некой касты «оракулов». Которые хранят знания и передают из столько лет? Ну-у…
    Напоминаю, что мы рассматриваю произведение, автор которого приписал его к жанру НФ. А этот жанр накладывает очень серьёзные требования на реалистичность (научно-техническую достоверность, скажем так) описываемой «картины мира». Эта «картина мира» должна быть логична во всех проекциях. А тут, увы, это нет, в принципе.
    Рассказ наверное, можно было бы довести «до ума» (до средне-приемлемого для публикации уровня), но вряд ли овчинка стоит выделки, потому что сам автор этого явног не сделает, а платная редактура обойдётся слишком дорого.

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