Буглак Т.-Случай в Районе Торжеств-16

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По заявке автора текст произведения будет удален, но останется название, имя автора и рецензия

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– Как он мог?!! Скотина, подлец, нищеброд!!!

В Зале Торжеств бушевал скандал. Взволнованные родные и гости, кто искренне, а многие лицемерно, пытались успокоить невесту. Она, вся в белом и воздушном, с красным от ярости лицом, распалялась всё больше. Причина была проста – в последний момент жених посчитал, что новая модель «облачного дома» на одного человека стоит намного меньше, чем стандартная семейная, и просто не явился на собственную свадьбу. Нет, он как честный человек, не исчез бесследно, а перезвонил, предложив оплатить неустойку, и даже сохранить прежние отношения, но только без официальных обязательств и связанных с ними трат.

– Доченька, успокойся, – мать пыталась утихомирить свою «принцессу». – Ну что здесь такого страшного? Небольшая неприятность, и всё.

– Неприятность?!! Да я ведь всем о свадьбе сказала, а теперь что? У Ленки «дом в облаках» новейшей модели и статья в «Прекраснейших парах месяца»! Сорок тысяч фанаток! У Катьки гоночное «счастье», фотки со свадебного путешествия во всех журналах напечатали! А я хуже всех, да?! Ни дома, ни поездки, ничего – сиди, как дура, никому неизвестная.

– Доченька, ну подумай сама, так даже лучше. Свадьба застрахована, «облачный дом» пока не выкуплен, деньги за него нам вернут. Ты сможешь в кругосветное путешествие поехать, твои фотографии и видео по всем новостям пройдут. Мы тебе самого лучшего писателя тур-поездок найдём.

– Да-а? А ехать одной, что ли? – начала успокаиваться неудачливая невеста.

– Ну почему одной? Женя – мальчик хороший, модный. И вы ведь не поссорились, а просто не поженились. Вы вместе – такая красивая пара, – всё настойчивее убеждали родные.

Вскоре зал опустел. Клэр вздохнула и стала медленно спускаться по когда-то парадной, а сейчас порядком запущенной лестнице. Над головой пронеслись несколько аэромобилей – родные и знакомые разлетались на своих «счастьях» по домам, а вот ей предстояло добираться до дома пешком. Впрочем, это обычная практика – заказчик не любит, чтобы непрезентабельные, или наоборот, слишком уж роскошные машины «свидетелей счастья» перегораживали вход гостям. Так что сюда её привезли родители невесты, уточняя по дороге последние вопросы предстоящей работы. Она же сидела, кивая и поддакивая в нужный момент, и разглядывая проплывавший внизу пейзаж: кипенно-белые, розоватые и золотистые крыши заводов, от которых плавно и торжественно отплывали то большие, то маленькие «облачные дома» разных моделей, стремительно взлетали новые гоночные «счастья» и «удачи», лебедями проплывали свадебные и семейные ладьи для путешествий. В этом «Районе Торжеств» она ещё ни разу не была, и теперь сравнивала его с новыми «Районами», где обычно работала, радуясь, что бывший друг так вовремя подкинул ей хороших заказчиков, планировавших заключить долговременный договор на несколько празднеств. Если всё пойдёт хорошо, то можно и пальто на зиму купить, а то старое уже протёрлось.



