Гурьянов А.-Третий звонок-89

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По заявке автора текст произведения будет удален, но останется название, имя автора и рецензия
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– Никита, привет!
– Да, я узнал тебя! Хотя если честно, не ожидал.
Действительно, с Валеркой мы не общались около года, а теперь вдруг этот звонок?
Собеседник, почувствовав моё недоумение, пустился в объяснения причины его выхода на связь. – Понимаешь, я оказался в затруднительном положении… Нет, не по деньгам! Но уверен, что лишь ты помог бы разобраться с этой, по сути, дурацкой ситуацией. – Голос моего давнего товарища, обычно крайне невозмутимого человека, сейчас выдавал его чрезвычайную растерянность.
– Да ты не тревожься! Чем могу, помогу, – я попытался успокоить Валерку.
– Понял, понял. Сейчас. В общем, два месяца назад умерла моя мама…
– Валерий, мои соболезнования!
– Да, да, спасибо! Но вот какое дело. Я начал разбирать её документы, и среди них обнаружил… Короче, помнишь, у меня был дядька. Он хороший, в детстве, зимой часто катал меня на санках, читал книжки… До сих пор стоит перед глазами цветные иллюстрации из Урфин Джюса… Впрочем, сейчас я не об этом. Дело в том, что в семье дядьку считали сущим наказанием. Он или в какую афёру попадёт, или с криминалом свяжется, а лет 20 назад вообще сгинул. Понятно, семья тотчас заволновалась, подали заявление в милицию. Никакого результата. Однако через год дядька объявился. Повёл себя, как будто ничего не случилось.
Мать, например, завалил подарками. Из чего в семье поняли, что он устроился на высокооплачиваемую работу. Нет, нет, он не сидел! Уж об этом родные узнали бы. Затем опять пропал. Потом опять… Короче, то исчезнет, то появится. В конце концов, 3 года тому назад потерялся окончательно. По крайней мере, такое объяснение моя мать получила в мили..., теперь полиции.
Валерий рассказывал, а мне всё было невдомёк, куда ведёт его история? Одно хорошо, что друг успокоился. Наконец, я услышал конкретику:
– В документах я нашёл пачку бумаг, которая была завёрнута в целлофановый пакет и аккуратно перетянута скотчем. А в этих бумагах, Никич, я прочитал нечто, окончательно выбившее меня из равновесия. – Тут Валера усиленно засопел, но потом ему удалось подавить волнение. После чего продолжил более-менее спокойным тоном:
– Копию бумаг я отправил тебе по «емеле». Только учти, что прежде мой дядька не баловался писательством. Однако на большинстве листов почерк его, хотя пишет о себе почему-то от третьего лица. В общем, прочитай и выскажи своё мнение.
Борис Долинго
Поразило то, что автор, похоже, совершенно не задумывается над расстановкой пунктуации в сочетаниях прямой и косвенной речи. Да, это, к сожалению, делает неправильно 90% всех авторов, но в данном случае странно то, что иногда всё сделано верное, а иногда и в таком же точно случае – абсолютно не верно. Вывод один: автор просто НЕ ДУМАЕТ о том, как следует расставлять такую пунктуацию (пишет, как бог на душу положит, видимо). Не понимаю, как так можно, но – факт налицо. Так же не вполне хорошо автор кое-где ставит запятые (точнее – не ставит).
Конечно, это как бы «мелочи» – главное, какой сюжет, как в целом написано. Однако подобные вещи в написании текстов – это как правила «хорошего тона» в быту. Конечно, не самое страшное, если человек не соблюдает в жизни «хороший тон», но удовольствия окружающим это не доставляет (конечно, если окружающие сами знают о «хорошем тоне»).
Теперь по существу. Задумка, как мне кажется, была интересной – я бы сказал, что даже это не фэнтези по задумке, а НФ (вполне научная подоплёка тут присутствует в самом начале). Но затем автор съехал в какую-то разновидность сусально-славянской фэнтези и, как мне кажется, слил интересную задумку в отхожее место. А сколько интересного можно было про путешествия души написать при той вполне заманчивой идее, которая высказывалась в самом начале! Но всё свелось к «княжичам» да «холопам». В целом и неплохо написано, но мне как-то жалко места в нашем разделе вот под эти аж 89 т.зн.