Жанси Д-Гуманаид HumanAID – 47

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По заявке автора текст произведения будет удален, но останется название, имя автора и рецензия

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Введение

Это большая удача, до сих пор не знаю, как удалось договориться о встрече. Беляна Михайловна Энштайнер живёт затворницей, ни с кем не видится и не интегрируется. Легенда правозащитного движения, она изменила само понятие защиты прав людей. Даже наш президент поздравлял её недавно с 95-летием. Приходил в эту выцветшую московскую квартирку с огромным букетом белых роз и Орденом чести Петра Великого. Их тут много на кухне: медалей, грамот, каменных миниатюр, каких-то нефункциональных сувениров и старинных штучек.

От женщины пахнет неприятным лекарством и одновременно вкусными винтажными духами, напоминающими мне детство. В этом доме кажется, что на дворе начало XXI века. Госпожа Энштайнер прожила бесконечно долгую, одинокую и невероятно важную для общественного прогресса жизнь. Даже не верится, что она это она. Одно время ходили слухи, что – биоробот.

Разговор не идёт. Беляна повторяет клише, которые я много раз слышал в её выступлениях. «Перед людьми возникла ответственность владения новой силой». «В любом обществе необходимо обеспечить защиту прав всех участников». «Никогда не делать ничего бездумно и из страха». «Неограниченная власть и привилегии формируют искажённое мировосприятие». «Уголовная ответственность за выключение гуманаидов в личных целях». «Террористические атаки на центры разработки, первые поселения и офисные коммуны». «Физические и моральные издевательства». «Рабство».

Беляна объясняет, что и в наше время обществу предстоит большой шаг вперёд. Де-юре биороботы до сих пор передаются людям и корпорациям в долгосрочное опекунство. Гуманаидов выключают, фактически убивают, через 50 лет после активации или со смертью официального опекуна. «Пережиток Древних времён, их бы ещё закапывали вместе с умершими как рабов», добавляет она.

Маленькая женщина поёживается на диване. На лице – неудовольствие, будто неудобно сидеть или она съела что-то невкусное. Спрашиваю, почему однажды она решила оставить карьеру в крупнейшей корпорации той эпохи и посвятить жизнь правозащитной деятельности. «В те времена что-то недосказанное носилось в воздухе. Кому-то нужно было назвать все своими именами, заявить, что так больше продолжаться не будет. Это было в интересах самих людей – даже уголовное наказание намного легче мук совести». Разговаривает нехотя, ровными заученными фразами.

Вообще-то я не журналист, пишу диплом о зарождении искусственного эмоционального интеллекта и под предлогом интервью хотел пообщаться с той, кто этот процесс непосредственно наблюдал. Тема сейчас мне весьма интересна. Трансляцию интервью на канале нашего Университета я и вправду организовал. Однако механическое повторение вопросов и ответов оказалось не тем, что я ожидал. А может, вся современная журналистика такая?



