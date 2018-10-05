Романов А – Лучший помощник человека -15

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По заявке автора текст произведения будет удален, но останется название, имя автора и рецензия

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День 33.

Наконец-то встретил людей.

Тридцать два дня прошло с тех пор, как я выбрался из-под обломков и отправился на поиски. За четверо суток объехал три места аварии из пяти — два были расположены недалеко от места падения нашего корабля. На пятые сутки двинулся в сторону, в которой находились ещё два упавших корабля, неторопливо и тщательно сканируя окрестности в поисках оставшихся в живых после аварии людей.

Нашёл их на равнине.

Их было четверо. У каждого по четыре конечности, по одной голове, одеты в серую одежду.

Лица у них были человеческими — пара глаз, нос, рот.

Уши.

Данные о людях в моём основном блоке отсутствовали, допблок пострадал при аварии, приходилось довольствоваться имеющимся общим описанием.

Я поприветствовал людей — они не шевельнулись.

Спросил, что они желают поесть.

Они не ответили. Только ближайший ко мне человек повернул голову и что-то сказал. Я его не понял — языковые базы у меня тоже отсутствовали, знал я только общегалактический.

Выдвинул панель управления, предлагая человеку самому ввести программу, или откорректировать меню.

Человек снова что-то сказал, отвернулся.

Я сообщил им, что в моей программе только лучшие рецепты — от кухни китайской до кухни славянской, от кичена марсиан до сомнеро таукитян. Что у меня самый современный набор насадок, и бесперебойный сырьевой конвертер. Рассказал, что умею самообучаться, и что им очень повезло — данная функция есть только в последней линейке моделей мобильных киберкухонь (к которой я и принадлежу).

Никто из них не отреагировал, и я мысленно посетовал на то, что у меня нет языковых баз. Как нам теперь общаться?

Решил, что пока всё равно изменить ничего нельзя, и принялся делать то, зачем меня сконструировали — готовить обед.

Начать я решил с кухни традиционной — стандартного набора примитивного корабельного киберкока.

Через три с половиной минуты выдал четыре полновесные порции.

На расставленные перед ними блюда люди не обратили внимания — только крайний снова поднял голову, подвигал ноздрями.

Я подумал, что, возможно, такое меню им надоело — всё-таки находились они на кораблях восемь с половиной лет — и приготовил ещё четыре комплекта из кухни китайской. На них они тоже не обратили внимания. Тогда я последовательно, давая им время для того чтобы определиться, приготовил по четыре порции из кухонь итальянских, эскимосских, французских, и кухни аборигенов второго подземного уровня Марса.



