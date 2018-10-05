Романов А – Лучший помощник человека -15

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По заявке автора текст произведения будет удален, но останется название, имя автора и рецензия
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День 33.
Наконец-то встретил людей.
Тридцать два дня прошло с тех пор, как я выбрался из-под обломков и отправился на поиски. За четверо суток объехал три места аварии из пяти — два были расположены недалеко от места падения нашего корабля. На пятые сутки двинулся в сторону, в которой находились ещё два упавших корабля, неторопливо и тщательно сканируя окрестности в поисках оставшихся в живых после аварии людей.
Нашёл их на равнине.
Их было четверо. У каждого по четыре конечности, по одной голове, одеты в серую одежду.
Лица у них были человеческими — пара глаз, нос, рот.
Уши.
Данные о людях в моём основном блоке отсутствовали, допблок пострадал при аварии, приходилось довольствоваться имеющимся общим описанием.
Я поприветствовал людей — они не шевельнулись.
Спросил, что они желают поесть.
Они не ответили. Только ближайший ко мне человек повернул голову и что-то сказал. Я его не понял — языковые базы у меня тоже отсутствовали, знал я только общегалактический.
Выдвинул панель управления, предлагая человеку самому ввести программу, или откорректировать меню.
Человек снова что-то сказал, отвернулся.
Я сообщил им, что в моей программе только лучшие рецепты — от кухни китайской до кухни славянской, от кичена марсиан до сомнеро таукитян. Что у меня самый современный набор насадок, и бесперебойный сырьевой конвертер. Рассказал, что умею самообучаться, и что им очень повезло — данная функция есть только в последней линейке моделей мобильных киберкухонь (к которой я и принадлежу).
Никто из них не отреагировал, и я мысленно посетовал на то, что у меня нет языковых баз. Как нам теперь общаться?
Решил, что пока всё равно изменить ничего нельзя, и принялся делать то, зачем меня сконструировали — готовить обед.
Начать я решил с кухни традиционной — стандартного набора примитивного корабельного киберкока.
Через три с половиной минуты выдал четыре полновесные порции.
На расставленные перед ними блюда люди не обратили внимания — только крайний снова поднял голову, подвигал ноздрями.
Я подумал, что, возможно, такое меню им надоело — всё-таки находились они на кораблях восемь с половиной лет — и приготовил ещё четыре комплекта из кухни китайской. На них они тоже не обратили внимания. Тогда я последовательно, давая им время для того чтобы определиться, приготовил по четыре порции из кухонь итальянских, эскимосских, французских, и кухни аборигенов второго подземного уровня Марса.
Борис Долинго
Александра знаю давно, хороший автор. Но данный рассказ – совсем не лучшее, что им сделано. Особенно на фоне того, что заявлено как НФ, потому что для НФ рисуется очень комичная в смысле «логики» и смысла картина.
Главный герой рассказа – киберкухня, робот, который уцелел после аварии звездолёта на далёкой планете, и который пытается понять, что происхордит в силу своей ограниченной программы. Как идея – почему нет? Но киберкухня, которая может ездить со скоростью порядка 30 км/ч – не слишком ли абсурдно для НФ? В смысл в такой конструкции – какой?! В юморном рассказе – куда ни шло (там «шкала смыслов совсем иная), но в «серьёзном» рассказе это какой-то нонсенс. Всё равно что на полном серьёзе описывать, например, стиральную машину, в конструкцию которой строена возможность летать.
Опять же, а почему корабли (аж целых пять!), которые везли переселенцев, разбились на планете? Т.е., они садились на планету – и все потерпели аварию, так? Прекрасно, но неужели звездолёты с колонистами, летевшие до некой планеты аж 8 (!) лет, были рассчитаны на посадку на планету?! Это противоречит логики описываемого уровня технологии космического перелёта. Опять же, для «юморного» рассказа это бы сошло – а вот для серьёзной НФ никуда не годится по уровню фант.допущения.
Далее – а кто те существа, которых киберкухня (ГГ в данном случае) принимает за людей? Такие же функционалы, как сама киберкухня? Нол почему у кого-то из них есть хвосты?! А почему они вообще уцелели, если не уцелел ни один человек? А кто такие аборигены, которые всё-таки напали на киберкухню? И т.д., и т.п. – слишком много нестыковок сюжетного смысла. Какой-то сырой, недодуманный и недоработанный рассказ. Не ожидал от именно этого автора такого.