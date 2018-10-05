Романов А – Последний писатель Вселенной – 16

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По заявке автора текст произведения будет удален, но останется название, имя автора и рецензия
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- А зачем это вам? - спросил Антон Борисович Вернон. - Книги давно уже пишутся... - он запнулся, ему показалось вдруг, что не стоит при Варенцове произносить слово «программа», и он закончил, - сами знаете, кем. Вернее - чем.
Он отодвинул в сторону телефон.
- По шаблонам. По давно отработанным и зарекомендовавшим себя лекалам.
Варенцов поёрзал на краешке стула.
- И денег на этом вы, как автор, не заработаете.
Вернон наклонился вперёд, произнёс раздельно:
- Гонорара не будет, вы понимаете?
Варенцов кивнул.
- Хотя бы потому что в бюджетах издательств отсутствует такая статья расходов: гонорар автору.
- Мне не нужны гонорары, - сказал Варенцов.
Вернон несколько мгновений его разглядывал.
- Но у вас ведь работа, - сказал он. - Полный рабочий день, как я понимаю.
- Она не помешает.
- Но писать это ведь тоже работа.
Варенцов подвигал запрятанными в карманы брюк, с явно сложенными крестами пальцами, руки.
- Вы готовы работать за, так сказать, идею?
Варенцов дёрнул плечами.
- Значит, готовы?
Антон Борисович посмотрел на лицо Варенцова - длинное, худое, со страдальчески изогнутыми губами.
- Вы ведь знаете, что шедевр у вас всё равно не получится.
Варенцов вытащил руки из карманов. Застенчиво улыбнулся.
- Это давно доказано, - продолжил Вернон.
Варенцов кивнул.
Давно было известно, что шедевр создать не удастся.
Все шедевры были давно препарированы, выпотрошены, разложены на составляющие, и на основе исследований получено несколько универсальных рецептов. На основе этих рецептов было создано невероятное количество новых шедевров, в результате чего само понятие «шедевр» изменило смысл на почти противоположный. Массам не нужны были уже никакие шедевры - ни в изменившемся, ни в первоначальном смысле слова, массы от всяких шедевров и вызванных ими эмоциональных потрясений устали, и желали потреблять теперь что-нибудь ровное и спокойное (во всяком случае, такой вывод сделали аналитики издательства).
Давно было доказано, что шедевр придумать нельзя - тот самый, уникальный и единственный, потрясающий основы - результаты исследований и выводы были опубликованы на сайте издательства.
- Так зачем это вам?
Вернон извлёк из планшета голограмму древней статьи о том, куда делись писатели и почему; с чего всё началось и чем закончилось. Там было рассказано, в том числе, и о группе продержавшихся дольше всего авторов, так называемых диссидентах, которые не просто писали бесплатно, но и платили деньги читателям за то, чтобы те читали их тексты. Создавали даже специальные фонды, куда собирали пожертвования - за счёт которых и осуществлялась оплата.
Борис Долинго
Могу сказать примерно то же самое, что про предыдущий: недодуманный и недоработанный рассказ. Хотя рассказы совершенно разные, но и в данном рассказе тоже явное несоответствие заявленному жанру – не тянет рассказ по уровню и смыслу идеи, характеру сюжетного построения на НФ. Сам базовый смысл сюжетной идеи, скорее, юморной, но на «юмористический рассказ» тоже не тянет – не смешно, и нет необходимого для юмора оригинального резкого сюжетного поворота. Всё очень сумбурно и совершенно надумано. Не уверен, что автор сам понял, что написал, уж прошу прощения.