Романов А – Последний писатель Вселенной – 16

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По заявке автора текст произведения будет удален, но останется название, имя автора и рецензия

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- А зачем это вам? - спросил Антон Борисович Вернон. - Книги давно уже пишутся... - он запнулся, ему показалось вдруг, что не стоит при Варенцове произносить слово «программа», и он закончил, - сами знаете, кем. Вернее - чем.

Он отодвинул в сторону телефон.

- По шаблонам. По давно отработанным и зарекомендовавшим себя лекалам.

Варенцов поёрзал на краешке стула.

- И денег на этом вы, как автор, не заработаете.

Вернон наклонился вперёд, произнёс раздельно:

- Гонорара не будет, вы понимаете?

Варенцов кивнул.

- Хотя бы потому что в бюджетах издательств отсутствует такая статья расходов: гонорар автору.

- Мне не нужны гонорары, - сказал Варенцов.

Вернон несколько мгновений его разглядывал.

- Но у вас ведь работа, - сказал он. - Полный рабочий день, как я понимаю.

- Она не помешает.

- Но писать это ведь тоже работа.

Варенцов подвигал запрятанными в карманы брюк, с явно сложенными крестами пальцами, руки.

- Вы готовы работать за, так сказать, идею?

Варенцов дёрнул плечами.

- Значит, готовы?

Антон Борисович посмотрел на лицо Варенцова - длинное, худое, со страдальчески изогнутыми губами.

- Вы ведь знаете, что шедевр у вас всё равно не получится.

Варенцов вытащил руки из карманов. Застенчиво улыбнулся.

- Это давно доказано, - продолжил Вернон.

Варенцов кивнул.

Давно было известно, что шедевр создать не удастся.

Все шедевры были давно препарированы, выпотрошены, разложены на составляющие, и на основе исследований получено несколько универсальных рецептов. На основе этих рецептов было создано невероятное количество новых шедевров, в результате чего само понятие «шедевр» изменило смысл на почти противоположный. Массам не нужны были уже никакие шедевры - ни в изменившемся, ни в первоначальном смысле слова, массы от всяких шедевров и вызванных ими эмоциональных потрясений устали, и желали потреблять теперь что-нибудь ровное и спокойное (во всяком случае, такой вывод сделали аналитики издательства).

Давно было доказано, что шедевр придумать нельзя - тот самый, уникальный и единственный, потрясающий основы - результаты исследований и выводы были опубликованы на сайте издательства.

- Так зачем это вам?

Вернон извлёк из планшета голограмму древней статьи о том, куда делись писатели и почему; с чего всё началось и чем закончилось. Там было рассказано, в том числе, и о группе продержавшихся дольше всего авторов, так называемых диссидентах, которые не просто писали бесплатно, но и платили деньги читателям за то, чтобы те читали их тексты. Создавали даже специальные фонды, куда собирали пожертвования - за счёт которых и осуществлялась оплата.



