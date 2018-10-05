Чихунов К. А. – Снегурка без вызова – 19

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По заявке автора текст произведения будет удален, но останется название, имя автора и рецензия

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Осень выдалась сухой и тёплой. Несмотря на конец ноября, столбик термометра редко опускался ниже нуля, снега не было совсем. Я брёл по плохо освещённым улицам и с завистью заглядывал в лица прохожих, весёлые и счастливые люди уже обсуждали встречу грядущего Нового Года. Чем ближе я подходил к своему дому, тем сильнее замедлял шаг, и окончательно остановился у подъезда. Подниматься в пустую квартиру не хотелось.

Обречённо клацнул дверной замок, я перешагнул через порог и прислушался к тишине своего жилища — и что я всё ещё надеялся здесь услышать?

Света ушла почти четыре месяца назад к этому пижону, и сына забрала с собой. Понятно, что новому мужу он был не нужен, вот пацан и проживал пока у бабушки ― моей бывшей тёщи. Старая ведьма меня на дух не переносила, так что дорога к сынишке для меня пока была заказана.

Я поел и уселся перед телевизором. Солидный мужчина в дорогом костюме что-то вещал с экрана про тонкости международной политики. Я переключил канал, другой мужик, моложе, но в не менее дорогом костюме оптимистично сообщал о росте экономики в стране. Я снова нажал на пульт, шёл футбол. Наши не играли, и значит можно было посмотреть, но через пять минут я уже начал клевать носом.

Дверной звонок, подобно грому небесному, расколол тишину квартиры и раскатился по комнатам переливчатой трелью. Я подскочил на диване, роняя пульт.

― Кого ещё там принесло? Полдвенадцатого! ― гостей я не ждал и не принимал уже давно.

Найдя на ощупь выключатель, я зажёг свет в прихожей, распахнул входную дверь и обмер.

На пороге стояла Лена — моя юношеская любовь.

— Здравствуй, Ванечка, не ждал? — негромко спросила она.

Не ждал?! Да если бы за дверью оказался настоящий Дед Мороз, я удивился бы меньше.

Лена была очень хороша, из юной девушки она превратилась в эффектную зрелую женщину, красивую и чертовски сексуальную. Всё те же каштановые слегка вьющиеся волосы ниспадали на плечи, правильные черты лица привлекали взгляд, а глаза… У неё были восхитительные голубые глаза, как чистое безоблачное небо.

Ей очень шёл чёрный норковый полушубок, штанишки в обтяжку подчёркивали стройность ног, короткие сапожки на высоком каблуке смотрелись великолепно. На плече у Лены висела объёмная, но, похоже, не тяжёлая сумка.

— Впустишь? — поинтересовалась она, и я шарахнулся в сторону, словно уходил от столкновения с локомотивом.



